به گزارش خبرگزاری مهر، چهارعنوان ایرانی از جمله: "صداها"به کارگردانی فرزاد موتمن(محصول سال 1387) در قالب CD وDVD،"انتقام" به کارگردانی بهروز طاهری (محصول سال 1387)، "کلاه قرمزی3" به کارگردانی ایرج طهماسب(محصول سال 1388) و"شب باشکوه"(فیلم برگزاری جشن نشریه دنیای تصویر) و "کروکودیل 2" به کارگردانی گری جونز(محصول سال 2001 آمریکا) از سوی موسسه رسانه های تصویری وارد شبکه نمایش خانگی می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم "صداها" به نویسندگی سعید عقیقی آمده است:در یک مجتمع مسکونی،قتلی رخ می دهد و هر یک از همسایه ها به نحوی درگیر آن می شوند و...در این فیلم بازیگرانی چون: آتیلا پسیانی،رویا نونهالی،رضا کیانیان،میکائیل شهرستانی،پگاه آهنگرانی و... به ایفای نقش پرداخته اند.

داستان فیلم "انتقام" که در آن بازیگرانی از جمله: رامین راستاد،پویا امینی،مجید واشقانی،افسانه ناصری و...نقش آفرینی کرده اند،درباره تاثیر نگذاشتن حرف های بهرام،برادر یک فرد متمول به نام بهادر در مورد بالا کشیدن حق الارثش است.



"کروکودیل 2" داستان چند گانگستر حرفه ای است که پس از دستبرد به یک بانک،پول ها را در جعبه های وسایل موسیقی قرار داده و با هواپیما عازم کشور دیگری می شوند و...در این فیلم بازیگرانی چون: استیو مورینو،هایدی نوئل لن هارت،جان اسکلاروف و... حضور دارند.

موسسه رسانه‌های تصویری از ابتدای سال جاری تاکنون اقدام به عرضه عناوین ایرانی و خارجی از جمله:"مکس"،"زندگی ناتمام"،"کات"،"به کالیین وود خوش آمدید"،"حرکت اول"،"اختاپوس"،"گاهی ترس بد نیست" و ...کرده است.