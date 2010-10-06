30 هزار نفر در اجلاسیه کنگره شهدای همدان شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کریم مظاهری پیش از ظهر چهارشنبه در نشست کمیته اطلاع رسانی و مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان همدان با بیان اینکه کنگره سرداران شهید در همدان با زمینه سازی 10 ساله، آبان ماه امسال برگزار می شود، اظهار داشت: این کنگره به لحاظ اهمیت مورد توجه مردم و اصحاب رسانه است.

مظاهری با بیان اینکه باید از فرصت پیش آمده برای خدمت به شهدا استفاده کرد، افزود: برخی از برنامه های در نظر گرفته شده برای برگزاری این کنگره پس از اتمام کنگره نیز تداوم خواهد داشت.

وی گفت: تالیف کتاب سرداران شهید استان همدان، برگزاری یادواره های شهری، محلی و قشری و ساخت المان های شهدا در شهرستان ها بعد از برگزاری کنگره نیز ادامه خواهد داشت.

مظاهری با تاکید بر هماهنگی مدیران روابط عمومی ادارات در برگزاری مناسب تر این کنگره، افزود: بیش از 300 راوی فتح از داخل و خارج استان همدان به مدارس اعزام می شوند که اجرای این برنامه نیز نیازمند همکاری آموزش و پرورش است.

معاون هماهنگ کننده ستاد کنگره سرداران، امیران، فرمانده هان و هشت هزار شهید استان همدان با تاکید بر همکاری مدیران روابط عمومی فرمانداری شهرستان های استان همدان برای هماهنگی ایاب و ذهاب راویان فتح به مناطق مختلف این استان، خاطر نشان کرد: مسابقه دو هشت هزار نفری دانش آموزان 26 مهرماه در سراسر استان همدان برگزار می شود.

مظاهری گفت: تقسیم بندی دانش آموزان شرکت کننده در این مسابقه بر اساس سهمیه شهید هر شهرستان از تعداد هشت هزار شهید استان همدان است.

دبیر خبر کمیته اطلاع رسانی کنگره سرداران، امیران، فرماندهان و هشت هزار شهید استان همدان نیز در این نشست با اشاره به آغاز فعالیت این کمیته از شهریورماه سال جاری، اظهار داشت: سامانه پیام کوتاه کنگره روزانه دو پیام حاوی اخبار کوتاه را در اختیار مردم قرار می دهد.

شیوا گل گار زاده به ذکر برخی برنامه های در نظر گرفته شده برای برگزاری این کنگره اشاره کرد و گفت: مراسم میهمانی لاله ها، حضور خانواده های شهدا در مراسم نماز جمعه، به صدا در آوردن زنگ حماسه در مدارس و آغاز زمان خاطره گویی رزمندگان، رونمایی از یادمان های شهدا در شهرستان ها، مسابقه دو هشت هزار نفری و برپایی نمایشگاه شمیم دلدادگی به صورت استانی برگزار می شود.

گل گار زاده در ادامه خواستار هماهنگی بیشتر روابط عمومی ادارات برای ارسال به موقع اخبار شد.

دبیر کمیته تبلیغات کنگره سرداران، امیران، فرمانده هان و هشت هزار شهید استان همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه فعالیت های انجام شده در این کمیته با نگاهی جدید و نو صورت گرفته است، اظهار داشت: با تشکیل تیم تخصصی آخرین عکس موجود از هر شهید در استان همدان بازسازی شده است.

مجید مرادی با بیان اینکه عکس های بازسازی شده قابلیت استفاده در قطع یک در یک سانتی متر تا دو در دو متر را دارد، گفت: تمبر شخصی هشت هزار شهید استان همدان نیز تهیه و چاپ شده است.

مرادی به آغاز انجام تبلیغات محیطی و فضاسازی شهری کنگره اشاره کرد و با بیان اینکه 60 درصد تصاویر استفاده شده در تهیه پوسترها از عکس های دوران دفاع مقدس و نقش رزمندگان همدانی در جنگ است، گفت: در زمان برگزاری کنگره نخستین تلویزیون شهری همدان پرده برداری می شود.

دبیر کمیته اطلاع رسانی کنگره سرداران، امیران، فرمانده هان و هشت هزار شهید استان همدان نیز در جمع بندی این نشست با تاکید بر فعال شدن ادارات در خصوص اطلاع رسانی اقدامات انجام شده، گفت: استفاده از ظرفیت های رسانه در راستای تبیین این رخداد بزرگ فرهنگی در همدان ضروری است.

جواد بیات یادآور شد: در زمان برگزاری کنگره ساماندهی اخبار کسب شده و جلوگیری از آسیب های رسانه ای مد نظر است.

کنگره سرداران، امیران، فرمانده هان و هشت هزار شهید استان همدان آبان ماه برگزار می شود.