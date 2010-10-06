به گزارش مهر از پایگاه اینترنتی سینمای اروپا این جشنواره که از روز سیام سپتامبر ( 8 مهر) آغاز شده در 13 بخش گوناگون به نمایش فیلم پرداخته و در کنار این نمایشها مجموعهای ازسخنرانیها و گردهماییهای مرتبط برگزار می شود.
در بخش مرور آثار سینمای روزجهان فیلمهایی چون " سه شنبه ، پس از کریسمس " از رومانی ، " دفن شده" محصول اسپانیا ، 50/50 از لهستان ، " در سن و سال الن" ساخت آلمان ، مستند دانمارکی " آرمادیلو" و "تامارا درو" ساخته جدید استفن فریرز انگلیسی به نمایش در آمدهاند.
بخش جنبی " ویترین" این جشنواره به نمایش فیلمهای اسپانیایی و پرتغالی زبان اختصاص یافته است.در حالی که بخش " وویلا" فیلمهای فرانسوی زبان را نمایش میدهد.همزمان بخش جنبی "یوروویژل" پر فروشترین فیلمهای سال گذشته اروپا را روی پرده می برد.
کشتزارهای توت فرنگی عنوان بخشی است که به مناسبت پنجاهمین سالگرد کنسرت گروه بیتلز در شهر هامبورگ به نمایش آثاری درباره این گروه جریان ساز و مهم موسیقی می پردازد. بخشی با عنوان " میچل" هم به نمایش فیلم های کودک و نوجوان اختصاص یافته است.
"نخستین چیزهای زیبا" ساخته پائولو ویرزی از ایتالیا و " مورد عجیب آنجلیکا" ساخته مانوئل دی الیویرای 101 ساله امروز در جشنواره هامبورگ نمایش داده می شود.مانوئل دی الیویرا سالخوردهترین فیلمساز زنده حال حاضر جهان است.
هجدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم هامبورگ آلمان که روز شنبه به پایان میرسد فیلم های روز سینمای جهان را به نمایش در میآورد.
به گزارش مهر از پایگاه اینترنتی سینمای اروپا این جشنواره که از روز سیام سپتامبر ( 8 مهر) آغاز شده در 13 بخش گوناگون به نمایش فیلم پرداخته و در کنار این نمایشها مجموعهای ازسخنرانیها و گردهماییهای مرتبط برگزار می شود.
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