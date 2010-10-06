اولین مدرسه فوتبال در آذربایجان غربی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، اولین مدرسه فوتبال کشور ظهر چهارشنبه در مدرسه راهنمایی شهید حبیب زاده ناحیه دو ارومیه با هدف فراهم ساختن شرایط لازم جهت شناخت، رشد و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان، ایجاد زمینه مناسب برای تجهیز مدارس ورزش و یکسان کردن شیوه های آموزشی با حضور مسئولان استان افتتاح شد.

این مدرسه فوتبال از امروز با 120 نفر از دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی در سه کلاس آموزشی به صورت صبح و بعد از ظهر آغاز بکار کرد.

مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان غربی در آئین افتتاح این مدرسه گفت: ورزش پیام آور شور و نشاط در جامعه بوده و مدرسه یکی از بهترین مکان ها برای توسعه ورزش پایه و قهرمانی حوزه آموزش و پرورش در تمامی مقاطع سنی است.

علی ملا احمدی ابراز امیدواری کرد: اقدامات اخیر وزارت آموزش و پرورش و به تبع آن اقدامات اداره کل آموزش و پرورش استان، موجب پیشرفت ورزش کشور بوده و در این راستا گشایش مدرسه فوتبال اولین گام در این حرکت خواهد بود.

وی بیان داشت: در سال های گذشته به دلیل عدم حضور فعالانه وزارت آموزش و پرورش در امر ورزش، ضعف های عمده ای ورزش کشور را تهدید می کرد، که با رویکرد جدید وزارت آموزش و پرورش حرکت های موثری در امر ورزش صورت گرفته است.

علی زالی مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو ارومیه نیز در مراسم افتتاح این مدرسه گفت: امیدواریم راه اندازی مدرسه ورزش در توسعه ورزش کشور اثربخش و مفید واقع شود.

در ادامه این آئین مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان غربی از اهدای 100 عدد توپ ورزشی توسط هیئت فوتبال استان به این مدرسه خبر داد.