به گزارش خبرنگار مهر، نشست مروری بر ادبیات روسیه سه شنبه 13 مهر با حضور رضا نجفی و نازنین سپانلو در سرای اهل قلم برگزار شد.

رضا نجفی نویسنده و مترجم در این نشست گفت: زبان روسی نیز مانند دیگر زبان های اروپایی ریشه در ادبیات اساطیری و شفاهی مردمان روسیه دارد. زبان و ادبیات روسی در ابتدا ساختاری مشابه زبان یونانی داشت ولی ادبیات کشورهای اروپای غربی ریشه لاتین دارد.



وی با بیان این که از گذشته تا امروز هنوز هم جدال میان اسلاوگرایان و غربگرایان در روسیه جریان دارد، گفت: اسلاوگرایان خواستار پایبندی به اصول و سنت های اسلاو هستند در حالی که غربگرایان روسیه خواستار همانند سازی جامعه روسیه با جوامع غربی هستند. در کل باید بدانیم که بررسی ادبیات روسی بدون شناخت و آشنایی با اسلاویسم و ارتدکسیسم شناختی ناقص خواهد بود.



این مترجم گفت: در قرن دهم میلادی مسیحیت در روسیه گسترش پیدا کرد و در قرن سیزدهم روسیه توسط مغول ها یا تاتارها تصرف شد. حکمرانی تاتارها در روسیه تا سال 1480 ادامه یافت و این دو دهه موجب عقب ماندن روسیه از اروپا شد. در ادبیات این دوره نیز مفاهیم رنج پرستی و عرفان گرایی در ادبیات این کشور دیده شد.



مولف کتاب "درآمدی بر رمان معاصر غرب" با بیان این که روس ها مردمانی مذهبی بودند، عنوان کرد:بعد از وقوع انقلاب کمونیستی نیز مردم روسیه همان تعصبات و روحیه دگم خود را حفظ کردند. یکی از تبعات حضور تاتارها در روسیه دوگانگی شخصیتی در مردم روسیه بود که هم مذهبی و اخلاقگرا بودند و هم فاسد و خوشگذران. همیشه هم مساله خیر و شر در فرهنگ روسی مخلوط است و قابل تفکیک نیست.



ادبیات مکتوب روسی از قرن 18 آغاز شد



نجفی گفت: در سال 1682 که پطر کبیر تزار می شود، شهر سن پترزبورگ را می سازد، صنعت چاپ را وارد می کند، تقویم روسی را اصلاح می کند، زبان روسی را به جای زبان اسلاوی ثبت رواج می دهد و غربگرایی را در روسیه رونق می بخشد. جدال اسلاوگراها و غربگراها نیز از همین زمان آغاز شد. اما ادبیات روسیه به شکل مکتوب کار خود را از قرن 18 آغاز کرد و پیش از قرن 18 بیشتر آثار روسی رنگ و بوی دینی داشت.



وی با بیان این که زبان و فرهنگ روسی نسبت به دیگر کشورهای اروپایی به ایران نزدیک تر است، گفت: ادبیات روسی همیشه برای ایرانیان آشناتر بوده است. حتی فرهنگ روسی که به نوعی تنبلی در آن جاری است و جدیت کار و تلاش اروپایی ها را ندارد به نوعی به عادات ما شبیه تر است. وقتی آثار ادبی روسیه را مطالعه می کنیم احساس می کنیم چقدر این جهان برای ما آشناست.



صادق هدایت گفت: ما از زیر شنل گوگول آمده‌ایم



این مترجم گفت: زمانی که گوگول کتاب "شنل" را نوشت صادق هدایت گفت همه ما از زیر شنل گوگول آمده ایم. حتی جمالزاده بسیاری از داستان های روسی را ترجمه کرده و فقط نام شخصیت ها را به فارسی تغییر داده است. چون معتقد بود با تغییر اسامی داستان، کاملا فضای قصه ایرانی می شود.



مولف کتاب "فریدریش نیچه و گزین گویه‌هایش" گفت: یکی از شخصیت های تاثیرگذار در ادبیات روسیه الکساندر پوشکین است. همانطور که شکسپیر را معمار زبان انگلیسی می دانند، پوشکین نیز چنین نقشی درباره ادبیات روسیه دارد. اما این نقش معمارگونه را به دلیل همان عقب ماندگی های روسیه و اصلاحات دیرهنگام پطر کبیر، دیرتر از شکسپیر بر عهده گرفت.



نجفی با بیان این که پوشکین بیشتر به عنوان نویسنده ای رمانتیک شناخته می شود، گفت: تفاوت هایی میان رمانتیسم او با دیگر مکاتب رمانتیک وجود دارد. پوشکین در مسائل سیاسی دخالت می کرد که همین دلیل نیز تبعید شد. درباره مکاتب ادبی در روسیه باید گفت که 90 درصد ادبیات روسیه شامل آثار رئال است. چند نویسنده رمانتیک هم در روسیه زیسته اند. سبک کلاسیزم هم به قدری نحیف است که می توان از آن چشم پوشی کرد.



وی درباره علل پایداری ادبیات رئال در روسیه گفت: فقر و بدبختی مردم را به سمت ادبیات رئال و واقعگرا سوق می دهد. با توجه به شرایط آن روز روسیه و زندگی دهقانان و کشاورزان جامعه روسیه نمی‌توانست با رمانتیسم نسبت خوبی داشته باشد. با وقوع انقلاب اکتبر نویسندگان خواه ناخواه مجبور به رئال نوشتن بودند چون با بخشنامه های حکومتی نوشتن در قالب دیگر مکاتب ادبی ممنوع بود.



رئالیسم روسی با دیگر کشورهای اروپایی متفاوت است



نجفی گفت: تفاوت عمده رئالیسم روسی با دیگر کشورهای اروپایی وجود رگه های رمانتیک در آن است. در رئالیسم روسی نوعی شفقت و انسان دوستی مشاهده می شود. مثلا در آثار چخوف و تولستوی به عنوان غول های رئال در روسیه نوعی اخلاقگرایی و آرمانگرایی دیده می شود. در کار هر دو عرفانگرایی مشاهده می شود که این حرکت نمی تواند رویه یک نویسنده رئالیست باشد.



این نویسنده با بیان این که پوشکین یک رمانتیک محسوب می شود، گفت: مردم روسیه از نویسندگان خود همان توقعی را داشتند که از سیاستمداران کشورشان داشتند. به همین خاطر نویسندگان روسی در کشورشان فوق العاده قدرتمند بودند. و این رویکرد این توهم را ایجاد کرد که نویسندگان می توانند الگوهای خوبی در عرصه سیاسیت باشند. آنها نویسندگان را پیامبران اکنون می دانستند. این الگویی بود که مردم ایران هم در برهه های مختلف زمانی از روسیه گرفتند.



مترجم کتاب "هرمان هسه و شادمانی های کوچک" گفت: نویسنده رمانتیک بعد از پوشکین، میشل لرمانتوف است که داستان "قهرمان عصر ما" یا " قهرمان دوران" از آثار مشهور این نویسنده است. لرمانتوف به دلیل شعرهایش معروف است ولی در رمان نیز از نویسندگان مهم ادبیات روسی به حساب می آید. این نویسنده در جوانی و در یک دوئل کشته شد که سنت آن دوران روس ها بود و بسیاری از هنرمندان روسی در آن زمان در دوئل کشته شدند.



قرن 19 میلادی، دوران طلایی ادبیات در روسیه



نجفی گفت: قرن 19 میلادی را می توان دوران طلایی ادبیات روسیه دانست و گفت: این دوران آغاز غلبه نثر بر شعر و همچین آغاز ژورنالیسم روسی است. از طرفی نقد ادبی و نهضت ترجمه نیز در روسیه آغاز شد. در این روزگار رئالیسم و رمانتیسم غربی با هم مخلوط شدند و یک الگوی ترکیبی در روسیه رواج یافت.



وی ادامه داد: اهمیت گوگول در نزدیک شدن آثارش به حیطه رئالیسم است. قهرمان های آثار پوشکین و لرمانتوف از طبقه اشراف بودند در حالی که گوگول شخصیت اول کارهایش را از میان طبقات فرودست جامعه انتخاب می کرد. رگه های روانشناختی و ریزبینی های غریب نیز در کارهای این نویسنده یافت می شود. مثلا در جایی به قدری ریزبینانه صحنه عبور درشکه را توصیف می کند که مخاطب می پندارد او یک سمبولیست است. از گوگول دو اثر "بازرس" و " شنل" در عالم نمایشنامه نویسی معرف هستند. او به کلی انسان محافظه کاری بود و بسیاری کتاب بازرس او را اثری سیاسی تلقی کردند در حالی که او اصلا مقاصد سیاسی نداشت.



آثار تولستوی بعد از عرفانگرایی اش نزول کردند



نجفی همچنین گفت: یکی از رمان نویسان بزرگ روسیه تولستوی است. بالزاک به خاطر حجم زیاد آثارش به عنوان بزرگ ترین رمان نویس تاریخ ادبیات و رمان " جنگ و صلح" تولستوی بزرگ ترین رمان تاریخ ادبیات شناخته می شوند. این رمان دارای 200 شخصیت است. تولستوی در یک برهه از عمرش گرایشهای عرفانی پیدا کرد که بسیاری او را به ریاکاری متهم کردند اما این حرکت او ظاهر سازی نبود و تولستوی طبق آن روحیه دوگانه روسی که در ابتدا بیان شد، همیشه مابین گرایش به اخلاقگرایی و عیش و نوش حیران بود.



این مترجم با بیان این که عرفانگرایی تولستوی به آثار ادبی اش ضربه زد، گفت: بعد از این دوره سطح کارهای تولستوی نزول کرد. او آثار نخبه گرا را طرد می کرد و هنری را مشروع می دانست که عامه پسند باشد. وی در این برهه از زندگی اش کتاب "هنر چیست؟" را نوشت و به نقد ادبی نیز پرداخت که نظریات غلطی را در این عرصه بیان کرد. مهمترین آثار او " جنگ و صلح" و "آناکارنینا" هستند. اما در دوران افولش نیز آثار قابل توجه دارد.



نجفی درباره داستایوفسکی گفت: این نویسنده سعی کرد به صورت یک پیامبر در روسیه ظاهر شود و همه بحث هایش نیز حول مسائل کلان است. جدال میان اسلاوگراها و غربگراها در آثار او دیده می شود. آلبرت انیشتن گفته است "برادران کارامازوف" این نویسنده را 30 باز خوانده است و نیچه که از روس‌ها دل خوشی نداشت و در نقد بی رحمانه افراد تبحر خاصی داشت، داستایوفسکی را تنها کسی می داند که به او روانشناسی آموخت.



مولف کتاب "شناختی از هرمان هسه" گفت: داستایوفسکی پدر نهیلیسم در روسیه است. البته او به عنوان بیان کننده این مکتب در روسیه شناخته می شود. او در داستان هایش عوالم بیمارگونه ای دارد و نمی توان یک شخصیت سالم در رمان های او پیدا کرد. تنها نویسنده روسی که در کارهایش مناظر طبیعی و زیبا یافت نمی شود داستایوفسکی است که بیشتر فضاهایی چون میخانه، زیر شیروانی، اتاق های کوچک و خیابان های کثیف را مد نظر دارد.



وی درباره شخصیت پردازی داستایوفسکی گفت: این نویسنده خواهان رنج بردن است و قهرمانان آثارش را وادار به رنج کشیدن می کند. برای داستایوفسکی انسانی قابل احترام است که رنج بکشد حتی اگر اهل فسق و فجور باشد.



چخوف استاد خلاصه نویسی است



نجفی گفت: در ادامه به آنتوان چخوف می رسیم که داستان نویس بسیار فعالی بوده است. او هزار داستان در مجلات زرد به چاپ رساند. وی به برادرش که می خواست داستان نویس شود، گفته بود: "اگر می خواهی داستان نویس شوی باید هر سال 1000 داستان بنویسی" که البته خود چخوف به این گفته پایبند بود. چخوف برخلاف دیگر نویسندگان روس شخصیت سالم و نیکوکاری داشت. اما آنچه او را از دیگر نویسندگان روس جدا می کند کوتاه نویسی او بود.



این پژوهشگر ادبی ادامه داد: در قرن 19 که نویسندگان بسیار مفصل قلم می زدند رویکرد چخوف بی سابقه بود و موضوع مهم این است که با حجم کوتاه داستان هایش در شخصیت پردازی بسیار توفیق داشت. چخوف استاد طنزنویسی نیز هست و طنز تلخ اجتماعی در کارهایش مشهود است.



در ادامه نازنین سپانلو پژوهشگر ادبیات روسیه گفت: تا قرن 16 میلادی فقط متون کلیسایی در روسیه وجود داشت و کلیسا اجازه نشر هیچ داستانی را نمی داد. می توان پوشکین را متحول کننده روند جاری در آن زمان روسیه دانست که در ادامه این رویکرد ادبیات روسیه وارد قرن 19 یا همان عصر طلایی خود شد.



سپانلو گفت: لرمانتوف دومین شاعر بزرگ روسیه است که در یکی از آثارش به نام "مرگ شاعر" پوشکین را آزاد کننده روسیه معرفی می کند. گوگول نیز در داستان هایش به موضوع کشاورزان بسیار توجه کرده است چون معضل روز روسیه بود. او در آثارش به خصوص "بازرس" و " روح های مردگان" شیء بودن انسان را مورد نقد قرار داد. قسمت اول رمان "روح مردگان" چاپ شد اما معروف است که گوگول نوشته های قسمت دوم را به آتش کشید.



سپانلو: وقایع تاریخی در آثار تولستوی بیان شده است



این پژوهشگر درباره تولستوی گفت: این نویسنده را به خاطر رمان های " جنگ و صلح" و " آناکارنینا" می شناسند. "جنگ و صلح" دوره تاریخی بزرگی از وقایع رخداده در روسیه را در بر می گیرد که شامل حقایق سال های 1863 تا 1869 می شود. "آناکارنینا" نیز داستان زندگی یک خانواده روسی در خلال سال های 1873 تا 1877 را روایت می کند.



وی درباره داستایوفسکی گفت: این نویسنده در ایران نیز بسیار شناخته شده است. رمان "جنایت و مکافات" او مقابله درونی خیر و شر را روایت می کند. ازدیگر کارهای معرف این نویسنده که در ایران هم شناخته شده است، می توان به " قمارباز"، "ابله"، "اجنه" و "برادران کارامازوف" اشاره کرد.



سپانلو نیز خلاصه نگاری را از مشخصه مهم آثار چخوف دانست و گفت: مطالبی که دیگر نویسندگان در 100 صفحه بیان می‌کردند چخوف در 2 صفحه می نوشت. چخوف معتقد بود که هنر در خلاصه نویسی است. او دو نمایشنامه معروف " باغ آلبالو" و "مرغ دریایی" را در عرصه نمایشنامه نویسی دارد که باغ آلبالو مفهومی پوچگرا دارد.



