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۱۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۴:۱۸

تمامی مصوبات هیئت دولت در استانها در دوره چهارم سفرها باید تکمیل شود

تمامی مصوبات هیئت دولت در استانها در دوره چهارم سفرها باید تکمیل شود

گرگان - خبرگزاری مهر: وزیر کشور بیان اینکه سفرهای استانی توزیع عادلانه ثروت در سراسر کشور است، گفت: مقرر است در دوره چهارم سفرها 100 درصد مصوبات استانی عملیاتی شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مصطفی محمد نجار ظهر چهارشنبه در شورای اداری گرگان افزود: ایران اسلامی در تراز عالی و روبه بالا حرکت می کند و پیشرفتهای روز افزونی داشته است.

وی گفت: پیشرفتهای روز افزون علمی نشانه دانایی ملت ایران است و جامعه جوان، دانا و قدرتمندی داریم.
 
وی اظهار داشت: ایران اسلامی، هشتمین کشور فضایی جهان شد و در باشگاه فضایی که تاکنون هفت عضو داشت، ثبت شد.

وی به حضور رئیس جمهور در سازمان ملل اشاره و اضافه کرد: سخنرانی احمدی نژاد، موجودیت استکبار را زیرسئوال برد و ضعف و زبونی آنها را نمایان ساخت.
 
نجار بیان داشت: برخی با تبلیغات منفی در پی گسستن همبستگی دولت و ملت هستند و در حالیکه ملت هوشیار هستند.
 
وزیر کشور از تصویب دو هزار میلیارد ریال برای مباحث فرهنگی گلستان خبر داد و گفت: این اعتبار در 9 محور و برای اجرای 100 طرح فرهنگی تصویب شده است.
 
وی عنوان کرد: احیای سنن، آداب و رسوم منطقه، ارزشها و امنیت جامعه از جمله محورهای این بسته فرهنگی است.
 
مبلمان شهری گرگان مشکل دارد
 
وی به بازدید از طرحها و مناطق مختلف شهری گرگان یادآور شد: مبلمان شهری گرگان مشکل دارد و نورپردازی شهر باید بیشتر شود.
 
وزیر کشور گفت: چهره شهر گرگان باید زیباتر شود و مسئولان شهری باید در این زمینه تلاش بیشتری کنند.
کد مطلب 1165432

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