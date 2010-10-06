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۱۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۵:۴۶

آیت الله صافی گلپایگانی:

نیروی انتظامی را باید در برخورد با مفاسد یاری کرد

نیروی انتظامی را باید در برخورد با مفاسد یاری کرد

قم - خبرگزاری مهر: مرجع تقلید شیعیان با تأکید بر لزوم ایجاد جامعه‌ای پاک که مردمی پاک پرورش دهد، گفت: نمی‌توان از نیروی انتظامی توقع داشت که به تنهایی با مفاسد مقابله کند.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی ظهر چهارشنبه در دیدار فرمانده نیروی انتظامی قم با ایشان گفت: امروز از نیروی انتظامی اموری را مطالبه می‌کنیم که به تنهایی نیز نمی‌تواند از عهده آنها برآید بلکه تمامی ارگان‌ها به ویژه ارگان‌های تربیتی باید تمام تلاش خود را به خرج دهند تا اصولا جرمی واقع نشود وگرنه نیروی انتظامی بدون همکاری نمی‌تواند با مفاسد مقابله کند.

وی تأکید کرد: البته فقط جلوگیری از ظواهر فساد کفایت نمی‌کند و باید تدبیری اندیشید که مردم به کارهای خیر گرایش پیدا کنند و خودشان از بدی دوری جویند.

مرجع تقلید شیعیان ادامه داد: باید کاری کرد که شهر پاکیزه‌ای داشته باشیم چرا که شهر پاک محصولات پاک ارائه می‌دهد و جامعه نیز آمادگی کمال و قبول نصایح را پیدا می‌کند اما در غیر این صورت فشار بر نیروی انتظامی بی‌فایده خواهد بود.

نیروی انتظامی از مهمترین ارکان کشور است

صافی گلپایگانی ابراز داشت: نیروی انتظامی از مسائل اساسی نظام است و هر کشور نیاز دارد تا جمعیتی از نظم عمومی، اموال و نوامیس مردم حفاظت کنند و به همین دلیل فعالیت در نیروی انتظامی بسیار مقدس است.

وی وظایف نیروی انتظامی را بخشی از حوزه امر به معروف دانست و گفت: کسانی که از منکرات و معاصی جلوگیری و امنیت را برقرار می‌نمایند رستگاراند.

دین اسلام برای تمام امور برنامه دارد

آیت الله صافی با دعوت از فرماندهان نیروی انتظامی جهت استفاده از معراف دینی در برنامه‌های خود تصریح کرد: دین در تمامی جهات دستورات کاملی دارد و هر چه جهان پیش برود باز می‌بینیم اسلام جلوتر است.

وی ادامه داد: حتی در مسائل راهنمای و رانندگی روایات قابل استفاده‌ای داریم؛ برای مثال در خصوص تقدم عابر یا راکب بر راه روایت داریم که راکب بر عابر مقدم است.

استاد برجسته حوزه در بخش دیگری از سخنان خو د از مرحوم سردار خورشیدوند یاد کرد و برای ایشان طلب مغفرت کرد و گفت: او مرد خوبی بود و ما نیز باید طوری زندگی کنیم که مردم در دوران حیات با ما مهربان باشند و پس از وفات نیز بر ما بگریند.

وی با طلب توفیق برای فرماندهان نیروی انتظامی اظهار داشت: در تمام فعالیت‌های خود، امام زمان(عج) را در نظر داشته باشید و بدانید که تمامی کارهای ما باید مورد رضایت ایشان باشد.

کد مطلب 1165440

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