خاک روی واحدهای استان زنجان از ترکیه وارد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد ابراهیم فروزنده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: علیرغم اینکه در استان معدن بزرگی به نام معدن انگوران با آن حجم فراوان مواد معدنی وجود دارد اما به دلیل اینکه شرکت بهره بردار آن از توان واگذاری مواد اولیه به میزان کافی برخوردار نیست، هم اکنون از کشور ترکیه خاک وارد می کنیم.

وی ادامه داد: شرکت توسعه معادن روی مجبور است تا استمرار تولید داشته باشد و به همین دلیل باید خاک را از هر جا که لازم است، تامین کند.

فروزنده افزود: شرکت توسعه معادن روی ایران برای استمرار تولید طی چندماه گذشته یک محموله شش هزار تنی خاک در چند ماه گذشته از کشور ترکیه وارد ایران کرد و در روزهای آینده نیز با توجه به اینکه این خاک از عیار خوبی برخوردار بود و حول و حوش 10 درصد سرب و 24 درصد روی از آن استخراج می شد، یک محموله 100 هزار تنی دیگر از همین خاک وارد کشور می شود.

مدیرعامل گروه شرکت های توسعه معادن روی ایران با بیان اینکه مبادلات صورت گرفته در زمینه خرید و فروش این خاک با LME سنجیده می شود افزود: این محموله پس از ورود به کشور در آزمایشگاه های شرکت توسعه معادن روی سنجیده می شود و سپس با تائید آزمایشگاه، هم مبلغ خاک پرداخت خواهد شد و هم در تولید از این خاک بهره گرفته می شود.

فروزنده از تعطیلی بیشتر واحدهای تولیدی سرب و روی در استان دانست و گفت: علیرغم اینکه هم اکنون شاهد هستیم بیشتر این واحدها در زنجان تعطیل شده اند و یا زیر ظرفیت واقعی فعالیت می کنند، شرکت توسعه معادن روی ایران در همه کارخانجات خود افزایش تولید را داشته است.

وی ادامه داد: البته ما هم زیر ظرفیت واقعی تولید می کنیم که امیدواریم در سال های آینده، با مرتفع شدن مشکلات این واحدهای تولیدی و تامین مناسب مواد اولیه، بتوانیم به ظرفیت اصلی خود باز گردیم.

مدیرعامل گروه شرکت های توسعه معادن روی ایران ادامه داد: شرکت توسعه معادن روی ایران، یک شرکت بورسی است و در صورت اینکه فعالیت نکند، از بورس اخراج می شود، به همین دلیل و با توجه به اینکه هم اکنون شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به عنوان بهره بردار فعلی معدن، توان تامین خاک را ندارد، از کشور ترکیه خاک وارد می شود.

فروزنده با اشاره به اینکه این شرکت 135 هزار سهامدار از تمام گروه ها و در کل کشور دارد گفت: این شرکت دومین شرکت بزرگ بورسی کشور از نظر حجم سهامدار محسوب می شود و سهامداران عمده آن نیز شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان و صندوق ذخیره فرهنگیان هستند.

فروزنده افزود: همچنین این مجموعه 12 شرکت زیر مجموعه خود دارد و از پنج شرکت سرب و رویی حاضر در بورس، چهار شرکت شامل کالسیمین، فرآوری مواد معدنی ایران، ملی سرب و روی و توسعه معادن جزو شرکت های این مجموعه هستند.

وی افزایش تولید، کاهش هزینه و افزایش راندمان را شعار این مجموعه دانست و افزود: برای اینکه بتوان تولیدات این گروه را ساماندهی و متمرکز کرد، واحد بازرگانی این مجموعه فعال شده و بدین ترتیب، دیگر همه این شرکت های زیر مجموعه تولیدات خود را به صورت مستقیم به فروش نمی رسانند.

فروزنده ادامه داد: به این واحد بازرگانی تحویل می دهند و این واحد نیز با تحلیل از بازار، محصولات تولید شده را به فروش می رساند و وجه حاصل از این فروش را به شرکت های تولید کننده می دهد.

مدیرعامل گروه شرکت های توسعه معادن روی ایران با بیان اینکه این شرکت جزو 30 شرکت برتر بورسی محسوب می شود، افزود: کل حجم تولید سال گذشته شرکت توسعه معادن روی ایران، 66 هزار تن بود که 44 هزار تن از این رقم، به کشورهای دیگر صادر شد.

به گفته وی، البته عمده تولیدات این واحد به دلیل اینکه بازار داخل تا حدی اشباع شده، به خارج از کشور صادر می شود و تولیدات این مجموعه، ارزآوری خوبی برای کشور به دنبال دارد.

مدیرعامل شرکت توسعه معادن روی ایران با اشاره به اینکه در پروسه تولید با مشکلات عمده ای مواجه هستیم،‌گفت: ابتدای خط تولید یعنی فراهم کردن ماده اولیه برای تولید در دست ما نیست و در اختیار دولت است.

فروزنده گفت: انتهای خط تولید که شمش تولید می شود شرکت توسعه معادن روی ایران نیست و به دلیل اینکه این محصول صادر می شود، تمام قیمت گذاری ها در آن بر اساس LME صورت می گیرد و ما هم مجبور هستیم تمامی مبادله های خود را از این طریق انجام دهیم.

فروزنده افزود: پس از مسائل فراوانی که در این سال ها بر معدن انگوران حادث شد، در استان کنسرسیومی برای واگذاری معدن انگوران به استان تشکیل شد ولی باز هم این واگذاری صورت نگرفت که در نهایت با صحبتی که در چند روز گذشته با معادن وزیر صنایع و معادن در این زمینه صورت گرفت، آنها اعلام کردند که اصلاحات مورد نظر در مورد واگذاری این مصوبه انجام شده و برای تصویب، این مصوبه به هیئت دولت می رود.