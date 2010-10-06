اتمام تقاطع ولیعصر(عج) خوی 7.8 میلیارد ریال اعتبار می خواهد

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، حسین جهانی ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از روند اجرای طرح تقاطع غیر همسطح ولیعصر خوی، با بیان اینکه طرح احداث تقاطع غیرهمسطح شهرک ولیعصر از سال های گذشته آغاز شده، افزود: عملیات تکمیل این طرح از نیمه دوم امسال آغاز و طی هشت ماه آینده تکمیل می شود.

وی ضمن تاکید بر لزوم روان سازی ترافیک محور خوی - سلماس، بیان داشت: با اتمام طرح احداث تقاطع غیر همسطح شهرک ولیعصر، امکان تردد آسان ساکنان حاشیه شهرستان خوی به ویژه دانش آموزان مدارس حاشیه جاده ها، فراهم می شود.

رئیس اداره راه و ترابری خوی احداث رمپ های ورودی، خروجی و جدول گذاری به طول دو کیلومتر را از جمله عملیات اجرایی در تکمیل زیرگذر شهرک ولیعصر عنوان کرد و اظهار داشت: عملیات آسفالت ریزی به حجم هفت هزار، خاکبرداری به حجم 14 هزار و 500 و خاک ریزی 380 مترمکعب اجرا می شود.

به گفته جهانی، تقاطع غیرهمسطح شهرک ولیعصر به طول دو کیلومتر و عرض 26متر احداث می شود و نیز پل دو دهانه 20متری این تقاطع همراه با شش رمپ و چهار لوپ براساس استانداردهای جهانی ساخته شده است.