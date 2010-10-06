پلیس می تواند ظرف یک هفته زنان خیابانی را جمع آوری کند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ساجدی‌نیا امروز چهارشنبه در حاشیه دیدار مردمی در مرکز نظارت همگانی ناجا در جمع خبرنگاران با اشاره به بمب گذاری بیمارستان الغدیر گفت: عامل این بمب‌گذاری صوتی از سوی پلیس دستگیر شده است.

وی افزود: این فرد به علت اختلاف شخصی با صاحب داروخانه بیمارستان اقدام به بمب‌گذاری کرده است.

فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات پلیس در پیگیری قتل دو پزشک در تهران گفت: به دنبال کشف سرنخ برای قتل دکتر سودبخش هستیم.

وی با اشاره به وضعیت زنان خیابانی اظهار داشت: پلیس می‌تواند ظرف مدت یک هفته تمام زنان خیابانی را که به صورت علنی مرتکب جرم می‌شوند جمع آوری کند به شرط آنکه دستگاهی مسئولیت این زنان را برعهده بگیرد.

سردار ساجدی نیا تصریح کرد: سازمانهای مردم نهاد می توانند در این زمینه وارد عرصه شوند.

وی گفت: این زنان اگر مرتکب خلافی شوند مجرم هستند اما در حال حاضر موضوع زنان خیابانی یک مشکل اجتماعی است و باید به این ناهنجاری اجتماعی به شکل خود نگاه کرد.

اکثر جرایم خشن توسط افراد مسلح انجام می‌شود

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ با اشاره به برخورد با مجرمان در تهران تصریح کرد: اکثر جرایم خشن توسط افراد مسلح انجام می‌شود ومجرمان به سمت ماموران تیراندازی می‌کنند بر همین اساس پلیس مجبور به مقابله به مثل می شود.

وی گفت: ماموران پلیس اجازه نمی‌دهد کسی با اسلحه در انزار عمومی به سمت مردم تیراندازی کند و با رعایت قانون بکارگیری سلاح تیراندازی می‌کند.

دستگاه قضایی معتادان را تحویل نمی گیرد

سردار ساجدی‌نیا در مورد جمع‌آوری معتادان پرخطر گفت: از آنجا که معتادان بیمار به شمار می‌رود دستگاه قضایی آنها را تحویل نمی‌گیرد و خواستار ارجاع آنان به مراکز درمانی است و محدود بودن تعداد مراکز درمانی ترک اعتیاد نیز موجب شده تا پاسخگوی تمام نیازها نباشیم.

وی ادامه داد: پلیس آماده جمع‌آوری معتادان پرخطر است اما باید با افزایش تعداد مراکز درمانی برای نگهداری و انتقال این معتادان تصمیمی اتخاذ شود.