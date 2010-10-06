تشکیل کمیته داوری برای حل اختلافات احتمالی تجار ایرانی و بلاروسی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در دهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی و فنی ایران و بلاروس گفت: اگرچه در حوزه فعالیتهای خدمات فنی و مهندسی، حجم قراردادهای میان ایران و بلاروس قابل توجه است، اما در حوزه تبادلات تجاری این اعداد شایسته دو کشور نیست.

وزیر بازرگانی با اشاره به حضور بلاروس در نمایشگاه صنعت افزود: انتظار این است که توانمندیهای بالقوه میان دو کشور ایران و بلاروس به صورت بالفعل درآید و در کنار این نمایشگاه، قراردادهای خوبی منعقد شود.

وی از برگزاری 10 اجلاس کمیسیون مشترک میان ایران و بلاروس، ملاقات روسای جمهور دو کشور و بازدید از کشورهای یکدیگر، افتتاح طرح توسعه میدان نفتی جفیر در آینده نزدیک، برقراری پروازهای مستقیم میان ایران و بلاروس، افتتاح خط تولید کامیون در آینده ای نزدیک در تبریز و آغاز عملیات اجرایی یک میلیارد دلار از پروژه های خدمات فنی و مهندسی از سوی سرمایه گذاران ایرانی به عنوان دستاوردهای مطلوب روابط ایران و بلاروس یاد کرد.

غضنفری ادامه داد: تجهیز کارگاه ها، آغاز عملیات اجرایی مرکز لجستیک در بلاروس، مرکز شهری مگنت شرکت کیسون با اعتباری بالغ بر 400 میلیون یورو و مذاکره برای انعقاد قرارداد سرمایه گذاری میان سرمایه گذاران دو کشور را از دیگر دستاوردهای این ارتباطات دانست.

وی مدرنیزه کردن کشت و صنعت در بلاروس، احداث دهکده گردشگری پرسپولیس و احداث سردخانه را از دیگر دستاوردهای روابط دو کشور ذکر کرد و گفت: فعالیتهای مشترک میان دو کشور نشانگر عمق روابط ایران و بلاروس است؛ اما باید توجه داشت که این کارهای مهم مگر با پشتوانه برخی از تمهیدات حمایتی انجام نمی شود.

وزیر بازرگانی از برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در مینسک بلاروس خبرداد و گفت: این نمایشگاه در حدود دو ماه دیگر برگزار می شود.

غضنفری تاکید کرد: اگر فعالیتهای پشتیبان تجارت و صنعت به درستی انجام شود، حجم تجارت به خوبی بالا می رود؛ لذا باید از فعالان درحوزه تجارت و خدمات فنی و مهندسی و پشتیبانی تجارت قدردانی کرد.

این عضو کابینه دهم در بخش دیگری از سخنانش خطاب به وزیر صنایع بلاروس، 8 پیشنهاد را مطرح کرد و گفت: موافقت نامه ها و توافقات زیادی با بلاروس صورت گرفته است که به خوبی در حال انجام است، اما دو موافقتنامه استاندارد و موافقتنامه گمرکی نیازمند نگاه جدی تر است.

وی اظهار داشت: اگرچه وزرای کمیسیون مشترک، سالی یکبار دور هم جمع می شوند و روند پیشرفت کار را بررسی می کنند، اما شاید لازم باشد معاونان وزرا هر 6 ماه یکبار، نتایج را بررسی کنند.

وزیر بازرگانی با تاکید بر ضرورت توجه به کیفیت و قیمت تمام شده کالاها گفت: اگرچه در مورد صدور روادید، همکاری میان دو کشور فوق العاده خوب است، اما پیشنهاد سطح بعدی لغو روادید است که امیدواریم قابل پیگیری باشد.

وی در خصوص بخش نفت و گاز و پتروشیمی در ایران تصریح کرد: این روزها، بخش نفت و گاز و پتروشیمی دارای جنب و جوش زیادی است و ایران از یک کشور واردکننده بنزین، به یک کشور صادرکننده بنزین تبدیل شده است.

غضنفری بر ضرورت فعالیت هرچه بیشتر اتاقهای بازرگانی دو کشور تاکید کرد و افزود: اتاقهای بازرگانی باید از ظرفیت کامل خود استفاده کند و انتظار می رود که از طریق اتاق مشترک، تجارت میان دو کشور گسترش یابد.

وی با اشاره به پیشنهاد اجرای پروژه های هر چه بیشتر از سوی وزیر صنایع بلاروس گفت: بهتر است فردی از بلاروس، توضیحات بیشتری به طرفهای ایرانی ارایه دهد.

وزیر بازرگانی اظهار داشت: البته باید توجه داشت زمانی که حجم پروژه های میان دو کشور بالا می رود و شرکتهای مختلف قوی و ضعیف به گردونه انجام کار در کشور مقابل وارد می شوند، گاهی اوقات ممکن است اختلافاتی بروز کند که نباید آنها زمان بر و هزینه بر شود، بنابراین بهتر است که کمیته داوری تشکیل و وظایف آن مشخص شود.

وی اظهار داشت: حجم تجارت 8 ماهه ایران و بلاروس 60 میلیون دلار بود که تا پایان سال به 90 میلیون دلار خواهد رسید و البته این تراز به نفع بلاروس است، بنابراین باید پیشنهاداتی ارایه شود تا این وضعیت، به تعادل برسد.

غضنفری اعلام کرد: اولین کمیته مشترک بازرگانان ایران و بلاروس همزمان با نمایشگاه ایران در این کشور برگزار خواهد شد؛ ضمن اینکه شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران نیز پیشنهادات خوبی را در کمیته تخصصی خود مطرح خواهد کرد.

وی اظهار داشت: بیش از 12 پروژه جدی و ارزشمند علمی و فناوری در سطح کلان، میان دو کشور جاری است و نزدیک به 50 پروژه کوچک نیز در حوزه علمی و فناوری بین دو کشور در حال انجام است که یکی از آنها حضور 123 دانشجوی دوره دکتری در هایتک است که بورسیه دانشگاه آزاد هستند.

غضنفری از انتقال پیام سیاسی این اجلاس مشترک ابراز امیدواری کرد و افزود: برخی قدرتهای سلطه گر به فکر انزوای کشورها هستند، اما وقتی ملتها تصمیم می گیرند که رابط خود را توسعه دهند، هیچ فردی نمی تواند مانع شود.

الکساندور رادویچ ، وزیر صنایع بلاروس در ادامه ، برگزاری این اجلاس را ابزار مهمی برای دستیابی به اهداف روسای جمهور دو کشور ذکر کرد و گفت: رشد 67 درصدی حجم مبادلات تجاری دو کشور در 8 ماهه ابتدای امسال چشم انداز خوبی است ، اما این میزان با توانمندی های دو کشور همخوانی ندارد.

وی افزود: حجم مبادلات ایران و بلاروس در سطح توانمندی های دو کشور نیست و باید ارتقا یابد.

به گفته وزیر صنایع بلاروس، بلاروس آمادگی راه اندازی خط تولید کامیون در ایران را دارد و اگرچه در ابتدا قرار بود که این خط تولید در نوشهر راه اندازی شود، اما بنا به دلایلی به تبریز منتقل شد و امید می رود که بتوان اولین کامیون ها را در سال 2010 تولید کرد.

وی تصریح کرد: بلاروس آمادگی دارد که پروژه های مشترکی را در بلاروس برای اجرا از سوی سرمایه گذاران ایرانی معرفی کند، این درحالی است که در بلاروس مکانیزم انعقاد قرارداد سرمایه گذاری بسیار تسهیل شده است و هم اکنون تجار ایرانی نیز از این تسهیلات در پروژه های بلاروس بهره می گیرند.

به گفته رادویچ، پروژه هایی نظیر راه اندازی خط تولید سمند در بلاروس و پروژه های کیسون و برخی پروژه های دیگر، از جمله موفقیتهای دو کشور است. البته در این اجلاس هم می توان حرکتهای جدیدی از سوی شرکتهای ایرانی در پروژه های بلاروس ایجاد کرد.

وی با استقبال از پیشنهاد وزیر بازرگانی کشورمان مبنی بر راه اندازی کمیته داوری در پروژه های مشترک اظهار داشت: البته در مقررات رسمی دو کشور مراجعی هستند که پاسخ رسمی به این اختلاف نظرها می دهند.