روسیه خواهان پایان برخورد دوگانه با تروریسم و مواد مخدر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، "سرگئی لاوروف" که دیروز سه شنبه در اجلاس مشترک "آسیا- اروپا" (ASEM) در بروکسل سخن می گفت در ادامه افزود : تلاش های هماهنگ در مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جنایات بین المللی به تحکیم وحدت عمل برای همکاری بین المللی کمک می کند.

وزیر خارجه روسیه در ادامه گفت : اما هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد. بخصوص باید از استانداردهای دوپهلو در این کار کاملا خودداری کرد. لازم است با همکاری یکدیگر در قاره آسیا- اروپا، فضای واحدی برای مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر ایجاد کرد.

لاوروف در ادامه افزود که براساس قطعنامه ای که به ابتکار روسیه در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد، باید بررسی مسئله صلاحیت دادگاهها را برای اجرای سریع قانون در رابطه با دزدادن دریایی و همچنین ایجاد دادگاه بین المللی مبارزه با دزدی دریایی ادامه داد.