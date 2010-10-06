اولین خودرو مونتاژ شده دهه فجر عرضه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، روح الله احمدزاده در بازدید سرزده از روند آماده سازی و احداث سالنهای خط تولید کارخانه ایران خودرو استان فارس، تصریح کرد: با راه اندازی خط مونتاژ پژو پارس در این کارخانه و تولید سالانه 50 هزار دستگاه خودرو، فارس به عنوان یکی از قطبهای صنعت خودرو در جنوب کشور، تبدیل خواهد شد.

وی بر ضرورت توجه به مزیت نسبی و رقابتی قطعه سازی در استان فارس تاکید کرد وافزود: متخصصان خودروسازی استان باید با ارائه راهکارهای منطقی، زمینه تبدیل شدن فارس را به قطب صنعت قطعه سازی کشور فراهم کنند و کشورهای حاشیه خلیج فارس را نیز تحت پوشش خود قرار دهند.

استاندار فارس تاکید کرد: در این راستا همه بسترها را فراهم می کنیم و از هیچگونه حمایتی دریغ نخواهیم کرد.

احمد زاده در ادامه از چگونگی آماده سازی سالنهای مونتاژ، تزئینات و لجستیک بازدید و مشکلات پیش رو برای راه اندازی خط تولید و مونتاژ این کارخانه را مورد بررسی قرار داد.

خط تولید خودرو استان فارس در زمینی به مساحت 20 هکتار با مشارکت51 درصدی کارخانجات ایران خودرو و 49 درصدی کارخانجات مخابراتی ایرانITMC، در سالن قدیمی مخابراتی کما در جنوبی ترین نقطه شهر شیراز در دست احداث است.

با راه اندازی این کارخانه که با سرمایه گذاری بالغ بر600 میلیارد ریال صورت می گیرد، زمینه اشتغال250 نیروی کار ماهر و متخصص استان فارس فراهم می شود که علاوه بر ایفای نقش مثبت در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز، همچنین می تواند نیاز جنوب کشور را به خودرو پژو پارس تامین کند.

کار آماده سازی ، تجهیز و ساخت سالن و ابنیه های ایران خودرو استان فارس تا پایان آبان ماه به اتمام می رسد و پس از آن طی مدت سه ماه کار نصب ماشین آلات و تجهیزات انجام و در دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید.