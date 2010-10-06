تیم ایران از سد قزاقستان گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم واترپلو جوانان کشورمان که برای شرکت در مسابقات واترپلو قهرمانی جوانان آسیا عازم اندونزی شده است، در اولین گام تیم واترپلوی قزاقستان را مقتدرانه و با نتیجه 13 بر6 از پیش رو برداشت.

در این دیدار که زیر باران شدید برگزار شد، امیرحسین برایی، امین دهداری، امین صالح‌نژاد، حسین محمدی، معین اسماعیلی و علی سلطانی برای تیم واترپلو جوانان کشورمان گلزنی کردند.

امیرحسین آیت‌اللهی رئیس فدراسیون شنای ایران و کنفدراسیون غرب آسیا از نزدیک دیدار تیم‌های واترپلو جوانان ایران و قزاقستان را نظاره‌گر بود و در پایان بازی با حضور در کنار اعضای تیم واترپلو جوانان ایران از تلاش و کوشش بی‌دریغ آنها تقدیر و تشکر کرد.

- نتایج کامل دیدارهای امروز (چهارشنبه) مسابقات واترپلو قهرمانی جوانان آسیا به شرح ذیل است:

* قطر ۵ - کویت ۱۴

* ایران ۱۳- قزاقستان ۶

* سنگاپور ۵ - ازبکستان ۱۶

* تایلند ۳ - اندونزی ۱۵

- برنامه ادامه مسابقات مرحله مقدماتی واترپلو قهرمانی جوانان آسیا به شرح زیر است:

پنجشنبه - 15/7/1389

* تایلند - قزاقستان

* قطر - ازبکستان

* ایران - اندونزی

* سنگاپور - کویت

جمعه - 16/7/1389

* قطر - سنگاپور

* ایران - تایلند

* کویت - ازبکستان