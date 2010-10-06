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۱۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۴:۴۹

اجرای طرح آموزش تفکیک پسماند در 20 مدرسه ارومیه

اجرای طرح آموزش تفکیک پسماند در 20 مدرسه ارومیه

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه از اجرای طرح آموزش تفکیک پسماند و بازیافت زباله در 20 مدرسه این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، امیر سحابی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این طرح در راستای آشنایی دانش آموزان با فرهنگ بازیافت با حضور کارشناسان در مدارس ابتدایی و ارائه آموزشهای لازم در خصوص تفکیک پسماندهای خشک اجرا می شود.

وی از توزیع بیش از 100 عدد سطل زباله برای تفکیک زباله های خشک و تر در بین مدارس خبر داد و بیان داشت: بازیافت سرمایه به امر تولید، ارتقای سطح بهداشت عمومی و کاهش زباله های تولیدی از جمله اهداف اجرای این طرح است.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه خاطر نشان کرد: کارشناسان این سازمان با سخنرانی، پخش عکس، پوستر و بروشور، دانش آموزان را با نحوه تفکیک پسماندها و چگونگی بازیافت آنها آشنا می کنند.

سحابی اجرای طرح تفکیک زباله از مبداء را موجب جلوگیری از تولید شیرابه و کم شدن حجم زباله خواند و گفت: کاهش و تفکیک حجم زباله های خشک شامل کاغذ، فلز، شیشه و پلاستیک از زباله های تر، تسریع و تسهیل جمع آوری زباله را فراهم می کند.

روزانه 400 تا 430 تن زباله در سطح شهر ارومیه تولید می شود.

کد مطلب 1165475

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