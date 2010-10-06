جمع دیگری از سینماگران از مدیرعامل خانه سینما حمایت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر،جمعی از سینماگران روز گذشته با بیانیه‌ای یک خطی اعلام کردند برای حفظ سینمای ارزش‌مدار ایران و جامعه اصناف سینمایی در کنار مدیر عامل خانه سینما ایستاده‌اند.

طبق نمابر ارسالی خانه سینما ، هنرمندانی دیگری هم امروز14 مهر از بیانیه‌ یک خطی روز گذشته اعلام حمایت کردند که اسامی آنها به ترتیب زیر است :

عباس کیارستمی، مسعود کیمیایی، کیومرث پوراحمد، فاطمه معتمدآریا، عباس گنجوی، شهاب حسینی، تورج منصوری، حسین ترابی، ملک جهان خزاعی، احمد مرادپور، محمد گنجعلی، حسین جعفریان، گوهر خیراندیش، سامان مقدم، لیلا حاتمی، عزیز ساعتی، امیر علی اعلایی، محسن خان جهانی، محمدعلی طالبی، همایون پایور، اشکان اشکانی، اسماعیل منصف، سامان سالور، فرهاد ویلکیجی، آرش برومند، سهراب خسروی، یداله صمدی، محسن استاد علی مخملباف، محمدرضا ایمانیان، رفیع پیتز، فرحناز شریفی، مسعود کرامتی، تورج ربانی، علی مصفا، هادی آفریده، علی زمانی عصمتی، حسن قلی زاده، کتایون رنجبران، بهزاد مصلح، بایرام فضلی، ابراهیم سعیدی، سامان نخعی، عباس شوقی، حسین مجد، سپیده ابطحی، محمدرضا جهان پناه، شیرین برق نورد، الهام پاوه‌نژاد، علیرضا بهنام، سعید رحمانی، سعید مجتهد زاده، جعغر صانعی مقدم، رضا حائری، محمدرضا‌پور، سودابه مرادیان، سید رضا صائمی، حسن روح پرور، شیرین بوریایی دوست، بهزاد آدینه زاده، جابر قاسمعلی، نیما عباس پور، مسعود امینی، لیلا زارع، امید رشدی، هیوا امین نژاد، بهمن دادفر، سحر معینی، سعید کریمی، لیلا نقدی‌پور، یداله شهیدی،هاورن یشایایی، ساعد نیک‌ذات، همایون ارشادی، مرجان اشرفی‌زاده، فریدون فرهودی، شهرام مکری و محمد آقازاده.



