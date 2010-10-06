56 نمایش در گلستان اجرای عمومی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حمید شاه آبادی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست با گروه های تئاتر گلستان با اشاره به فعالیت 60 گروه تئاتری در استان افزود: ممکن است در استان بین 10 تا 15 سالن وجود داشته باشد و می توان هر یک تا سه گروه تئاتری را در یکی از این سالنهای مستقر کرد.

شاه آبادی افزود: بر اساس آیین نامه، فضاهای شهرستانها و استانها در اختیار گروه های تئاتری قرار می گیرد و بر اساس تفاهمنامه ای این آیین نامه ابلاغ شده است.

وی افزود: پیش شرط این آیین نامه این است که گروه ها در طول سال حداقل یک اجرای عمومی داشته باشند.

شاه آبادی با اشاره به ثبت این گروه ها گفت: پس از ثبت، گروه ها مبلغی بین یک تا پنج میلیون تومان دریافت می کنند و بعد از ثبت هم وقتی گروه در مکانی مستقر شد از سوی وزارت ارشاد حمایت می شوند.

شاه آبادی دستوالعمل دیگر این بخش را دریافت لیست شش ماهه اجراهای عمومی دانست و تصریح کرد: در حال حاضر 56 اجرای عمومی در استان به روی صحنه رفته است.

وی تاکید کرد: با بودجه هزار و 500 میلیارد تومانی که 500 میلیارد تومان مخصوص استقرار گروه های تئاتری است به تئاتر استان ها پرداخت می شود و از طریق آن گروه های تئاتری فعال می شوند.