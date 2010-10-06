به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه 40 اثر نقاشی خط از استادانی چون زنده یاد فرامرز پیلارام، زنده یاد رضا مافی، محمد احصایی، حسین کاشیان، عین الدین صادق زاده و......در معرض دید عموم قرار میگیرد.
نگارخانه ایست با برگزاری نمایشگاه نقاشیخط بزرگان این هنر اصیل موجودیت خود را در میان نگارخانههای تهران رسمی میکند.
این نمایشگاه از 17 مهر تا 28 مهرماه همه روزه از ساعت 16 تا 20 برای بازدید عموم دایر است. علاقهمندان میتوانند به این نگارخانه واقع در میدان درکه، خیابان شهید احمدپور، نبش بن بست گلستان، پلاک2، واحد2 مراجعه و یا با تلفن 22173142 تماس حاصل کنند.
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