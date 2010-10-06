نگاهی به کاریکاتور روز رسانه های عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز رسوایی جدید نظامیان صهونیست، تنش های سیاسی در لبنان و همه پرسی جنوب سودان بیشترین توجه رسانه های جهان عرب را به خود اختصاص داده است.

سوزاندن مساجد

روزنامه الدستور اردن با اشاره به اقدام اخیر شهرک نشینان صهیونیست در به آتش کشیدن یک مسجد در بیت لحم (کرانه باختری) این مسئله را بر طبق اراده سردمداران صهیونیست دانسته است.

میچل بینوا!

روزنامه الوطن عربستان با اشاره به تعلیق مذاکرات سازش مواجه شدن با مانع شهرک سازی رژیم صهیونیستی، "جرج میچل" فرستاده اوباما به خاورمیانه را ناتوان از هر گونه تحرکی در پیشبرد این مذاکرات دانسته است.

قلب جهان

روزنامه الوطن عربستان در کاریکاتوری دیگر قلب تپنده جهان را منابع نفتی دانسته است که فکر و ذهن ابرقدرتهای جهان برای استیلا بر این منابع را به خود معطوف کرده است.

فتنه بین المللی

روزنامه النهار لبنان به تنش های سیاسی در لبنان میان دو جریان 14 مارس و 8 مارس در مسئله دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری (نخست وزیر لبنان) اشاره داشته است. که یکی از آنها بر پیگیری این مسئله تاکید داشته و دیگری بر لزوم توقف آن با توجه به بین المللی شدن یک مسئله داخلی لبنان تاکید می ورزد.

خواب راحت!

روزنامه الاهرام با اشاره به تعلیق مذاکرات مستقیم سازش نوک پیکان انتقادات خود را متوجه "طرح صلح عربی" کرده است که به کمک سرم در خوابی عمیق فرو رفته است.

اهانت دوباره

روزنامه العرب الیوم اردن در کاریکاتوری با اشاره به اهانت اخیر نظامیان صهیونیستی به اسیر زن فلسطینی، این مسئله را ناشی از طرحهای صلح و سازش اعراب با این رژیم دانسته است که بر وقاحت آنها افزوده است.

مسیر مذاکرات

روزنامه الوطن قطر با اشاره به تعلیق مذاکرات سازش این مسئله را ناشی از اختلافات عمیق میان مطالبات فلسطینیان و رژیم صهیونیستی دانسته است که از طریق مذاکره قابل حل نیست.

رقص روباه!

روزنامه المستقبل لبنان با اشاره رسوایی جدید نظامیان صهیونیستی در اهانت به یک اسیر زن فلسطینی، "بنیامین نتانیاهو" را در حال رقصدین با پرچم آمریکا با نوازندگی "آویگدور لیبرمن" نشان می دهد. البته نتانیاهو با فریبکاری گفته است: وای چقدر این کار بد است! که در واقع این مسئله به محکومیت های پوشالی تل آویو پس از اعمال توهین آمیز نظامیانش اشاره دارد.

بیا تقسیم شو!

روزنامه الوطن عمان در کاریکاتوری همه پرسی تعیین سرنوشت جنوب سودان را مورد توجه قرار داده است که در آن سازمان ملل و دیگر قدرتهای غربی در نظر دارند با آن یکپارچگی و وحدت سودان را از بین برده و موجبات تقسیم این کشور را فراهم آورند.

دعوت به حضور در مذاکرات

روزنامه الاتحاد امارات در بخش کاریکاتور روز نگاهی طنز از دعوت طرف فلسطینی به حضور در مذاکرات در سایه شهرک سازی ها داشته است. بر این اساس، تشکیلات خودگردان به نشستن بر روی صندلی دعوت شده که از آن خون می چکد و بر روی میز مذاکرات هم جام زهر قرار داده شده است!

به نفع کیست؟

پایگاه خبری المنار لبنان با اشاره به تنش های اخیر در صحنه سیاسی این کشور، این سوال را مطرح کرده است که واقعا دامن زدن به آتش این اختلافات مصالح چه کسانی را تامین می کند؟