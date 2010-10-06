تشدید تعویض مفصل در جوانی به دلیل مصرف داروهای تقلبی افیونی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامعلی عکاشه بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری هجدهمین کنگره بین‌المللی انجمن جراحان ارتوپدی ایران که 26 تا 30 مهر ماه امسال در مرکز همایشهای بین المللی رایزن برگزار می شود، گفت: مصرف داروهای تقلبی برای ترک اعتیاد اثرات مضر و خطرناکی دارد که شایعترین آنها تضعیف سر استخان ران فرد است.

این متخصص ارتوپدی افزود: در سالهای دور هرگز چنین مواردی دیده نمی شد اما هم اکنون جوانانی که از داروهای تقلبی افیونی و ترک اعتیاد استفاده می کنند، دچار این مشکلات جسمانی می شوند.

وی اعلام کرد: سال گذشته مفصل 9 جوان 18 تا 25 ساله را تنها به دلیل مصرف این داروها تعویض کردم.

رئیس هجدهمین کنگره بین‌المللی انجمن جراحان ارتوپدی ایران افزود: اصولا تعویض مفصل در سنین بالای 55 سال رخ می دهد اما پایین آمدن سن افراد برای تعویض مفصل می تواند عوارض دیگری به دنبال داشته باشد.

عکاشه با اشاره به حضور پر تعداد متخصصان رشته جراحی ارتوپدی از کشورهای مختلف دنیا در هجدهمین کنگره بین المللی جراحان ارتوپدی ایران، گفت: در این کنگره تکنیکهای جدید تعویض مفصل، درمان عفونتهای پس از تعویض مفصل، پیشرفتهای نوین در خصوص تشخیص و درمان شکستگیهای پیچیده و... ارائه می شود.

این متخصص ارتوپدی ادامه داد: همچنین در این کنگره نحوه استفاده صحیح از ابزار جدید تشخیصی همچون ام آر آی و نحوه استفاده از ابزار جدید برای جای گزاری پروتزها مورد بحث و بررسی متخصصان قرار می گیرد.