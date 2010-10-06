جمعیت مهدکودک های آذربایجان شرقی دوبرابر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمدرضا صادقی، پیش از ظهر چهارشنبه در آیین بزرگداشت روز کودک با بیان اینکه مهد کودک های استان توسعه می یابد اظهار داشت: کودکان باید ساعاتی از روز را در مهدهای کودک سپری کنند زیرا مهدها تاثیر زیادی در رشد آموزش و پرورش فکری کودکان دارند.

صادقی از وجود 600 مهد کودک در سطح استان خبر داد و گفت: 300 مهد کودک استان در حوزه مناطق شهری و 300 مهد دیگر در حوزه مناطق روستایی قرار دارند.

وی ادامه داد: در حال حاضر 35 هزار کودک در رده سنی چهار تا شش ساله تحت پوشش مهد کودک ها هستند که 30 درصد کودکان استان را تشکیل می دهد.

مدیرکل سازمان بهزیستی استان خاطرنشان کرد: هم اکنون هزار و 800 مربی ثابت و 200 مربی متغیر آموزش کودکان مهدهای استان را بر عهده دارند که سالانه 400 مربی آموزش می بینند.

صادقی رده سنی چهار تا شش سال را موثر ترین سال های یادگیری دانست و گفت: مربیان باید برای آشناسازی کودکان با فرهنگ اسلامی و معنویات بیش از پیش تلاش کند.

وی افزود: در این راستا در سال جاری کلاس های غنی سازی فرهنگ دینی کودکان و هم چنین کلاس های بازیابی مربیان برگزار می شود.

صادقی همچنین تاکید کرد: برای جلوگیری از سوءتغذیه احتمالی کودکان از 19 مهر ماه سال جاری یک وعده غذای گرم در مهد کودک های استان توزیع خواهد شد.

گفتنی است مراسم بزرگداشت روز جهانی کودک پیش از ظهر امروز با حضور استاندار، مدیرکل سازمان بهزیستی استان و کودکان و مربیان مهد کودک های استان در محوطه استانداری آذرباجان شرقی برگزار شد.