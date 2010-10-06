سه کارگروه در اجلاس شوراهای اسلامی کشور فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جمشید کردی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه این اجلاس در گرگان گفت: موضوع اصلی فعالیت این کار گروه ها نظارت شوراها بر شوراها، نظارت شوراها بر دستگاه های مرتبط با مدیریت شهری وشیوه های نظارت شوراها بر شهرداری هاست.

رئیس شورای اسلامی استان گلستان با اشاره به تقارن برگزاری اجلاس روسای شوراهای استانهای کشور با سفر سوم رئیس جمهور به استان گلستان گفت: امیدواریم همزمانی این دو رویداد مهم دستاوردهای خوبی را برای استان گلستان به همراه داشته باشد.

کردی گفت: 12 شهرستان و 25 شهر در استان گلستان وجود دارد که تمامی آنها به جز مرکز استان دارای 5 عضو اصلی در شورا است.

وی با اشاره به گذشت سه دوره فعالیت شوراها اظهار داشت: دوره اول دوره آزمون و خطا بود و در دوره ی دوم اعضای شوراها تجارب کافی را کسب کرده و سعی در رفع کاستی ها داشته اند.

کردی، دوره سوم شورا را مرحله کار و اجرای قوانین دانست و اظهار امیدواری کرد که در سال همت مضاعف و کار مضاعف با تلاش اعضای شوراها شاهد خدمات ارزنده ای به مردم باشیم.



وی، با اشاره به اهمیت و جایگاه شوراها در دین مبین اسلام و قانون اساسی اضافه کرد: در نظام جمهوری اسلامی، شوراهای اسلامی از جایگاه ویژه ای برخوردارند و روند رو به رشدی داشته اند.

رئیس شورای اسلامی استان گلستان، به طرح مهم دولت در بحث هدفمند کردن یارانه ها هم اشاره کرد و اظهار داشت: شوراها به عنوان یک نهاد مردمی و رابط بین مردم و دولت می توانند به عنوان بازوی اجرائی دولت عمل کنند.

مدیرکل امور شهری استانداری گلستان نیز در این جلسه به نقش و جایگاه شوراهای اسلامی اشاره کرد و گفت: جایگاه شورا به حدی است که ارسال طرح به صحن مجلس شورای از طریق شورای عالی استان های کشور امکان پذیر است.

محمد ابراهیم کریمی افرود: برگزاری اجلاس های ادواری این شورا در استانهای مختلف باعث شناسایی توانمندی ها و قابلیت های نقاط مختلف کشور می شود و امکان بازدید میدانی برای سایر اعضای شوراها نیز فراهم می شود.

وی در ادامه بررسی مشکلات و تلاش برای رفع آن را از دستاوردهای این گونه اجلاس ها برشمرد و تاکید کرد: معضلات و کاستی ها در کارگروه های تخصصی بررسی می شود و راهکارهای عملی برای رفع آن نیز ارائه می شود.

در این اجلاس علاوه بر تصویب مصوبه و تشکیل کارگروه های تخصصی، بازدید از مناطق دیدنی و جاذبه های استان گلستان نیز در دستور کار قرار دارد.

این اجلاس دو روزه عصر فردا بکار خود پایان می دهد.