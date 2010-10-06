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۱۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۶:۴۱

برای سومین بار در کشور؛

کسب رتبه برتر اداری و مالی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

کسب رتبه برتر اداری و مالی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون اداری و مالی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از کسب رتبه برتر اداری و مالی این اداره کل در بین اداره کلهای کشور خبر داد.

سیدمهدی موسوی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: معاونت اداری و مالی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برای سومین سال متوالی رتبه برتر را در سطح کشور کسب کرد.

معاون اداری و مالی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه این رتبه در سال 88 بدست آمده است، تصریح کرد: در سال های 87،86 نیز معاونت اداری و مالی سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی این مقام را به خود اختصاص داده است.

موسوی نژاد گفت: به طور کلی معاونت اداری و ملی از چند قوه تشکیل شده که هر کدام به طور جداگانه دارای شاخصهایی است.
 
وی ادامه داد: حوزه اداری شامل بخشهای کارگزینی و رفاه، دبیرخانه، پشتیبانی و آموزی ضمن خدمت است، حوزه مالی نیز مشتمل بر قسمتهای حقوقی، انفورماتیک، عمران و سایر منابع است.
کد مطلب 1165492

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