کسب رتبه برتر اداری و مالی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

سیدمهدی موسوی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: معاونت اداری و مالی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برای سومین سال متوالی رتبه برتر را در سطح کشور کسب کرد.



معاون اداری و مالی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه این رتبه در سال 88 بدست آمده است، تصریح کرد: در سال های 87،86 نیز معاونت اداری و مالی سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی این مقام را به خود اختصاص داده است.



موسوی نژاد گفت: به طور کلی معاونت اداری و ملی از چند قوه تشکیل شده که هر کدام به طور جداگانه دارای شاخصهایی است.

وی ادامه داد: حوزه اداری شامل بخشهای کارگزینی و رفاه، دبیرخانه، پشتیبانی و آموزی ضمن خدمت است، حوزه مالی نیز مشتمل بر قسمتهای حقوقی، انفورماتیک، عمران و سایر منابع است.