به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب 90 داستان کوتاه و بلند را دربر می‌گیرد و به گفته نویسنده حاصل انزوا ودوری سالهای اخیر وی از صحنه مطبوعات است.

رضایی متولد 1334 از شهر ری تا کنون یازده کتاب به چاپ رسانده که اولین آن به نام "کبریتهای خیس" 1370 از نشر کوبه و آخرین آن "داستانهای ناگزیر" 1388 از انتشارات تکاست.

داستان بلند "می" از رجبعلی از کتابهای تقدیری هفتمین جشنواره کتابهای دفاع مقدس بود که سیما فیلم نیز اخیراً امتیاز آن را برای اقتباس سینمایی خریداری کرده است.

گنجشکها، واقعیت و حقیقت (گزینش و گزارش تحلیلی 27 قصه از 27 نویسنده معاصر)، گزیده ادبیات معاصر، خلاصه داستانهای کوتاه فارسی از آغاز تا امروز (4 جلد) و راهنمای داستان‌نویسی جوان از دیگر آثار این نویسنده است.