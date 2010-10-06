سفر رهبری به قم برکات و خیر فراوانی خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به سفر قریب الوقوع مقام معظم رهبری به استان قم اظهار داشت: همه مردم، علما و فضلا، اساتید، اصناف و بازاریان در تکاپوی برنامهریزی برای استقبال از این مهمان گرانقدر هستند؛ مهمانی که نورانیت ایام میلاد با سعادت حضرت معصومه(س) و امام رضا(ع) را صدچندان خواهد کرد.
وی با بیان اینکه با حضور مقام معظم رهبری در استان قم شاهد خیرات و برکات فراوانی برای مردم این استان ولایی خواهیم بود، تصریح کرد: مقام معظم رهبری در این سفر با علما و فضلای حوزه، خانوادههای شهیدان، بسیجیان، اقشار مختلف مردم و مسئولان استان قم دیدار خواهند کرد.
استاندار قم زمان دقیق سفر مقام معظم رهبری را اعلام نکرد و اظهار داشت: به زودی زمان دقیق سفر رهبری به قم را به صورت رسمی اعلام خواهیم کرد.
استان شدن قم، آغاز جهش توسعه قم بود
استاندار قم تصمیم مقام معظم رهبری در خصوص استانی شدن قم را تصمیمی کلیدی و مهم دانست و با اشاره به ضرورت و پیامدهای مثبت این اقدام تصریح کرد: استانی شدن قم نقطه عطف و آغاز جهش برای رشد و توسعه و عمران قم بوده و تاثیرات بسیار مهمی بر این استان و همینطور برای خدمات رسانی به کل کشور داشته است، به خاطر اینکه قم کارکرد ملی و فراملی فراوانی دارد.
وی افزود: قم تا سال 1385 شهر درجه سه و چهار بود و بسیاری از زیرساختهای لازم و امکانات و خدمات شهری، رفاهی، اقامتی، زیارتی و... را نداشت و مردم این استان با مشکلات فراوانی مواجه بودند.
موسیپور گفت: حقیقتا در شان شهری که مدفن کریمه اهل بیت(ع) است و مسجد مقدس جمکران و بزرگترین حوزه جهان اسلام در آن وجود دارد و همه نگاههای شیعیان دنیا به این خطه است نبود که در حد یک شهر باقی بماند.
وی تاکید کرد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در یک سیاست رسمی نانوشته به رشد و توسعه قم بیتوجهی میشد و این شهر مورد غضب حاکمان جور بود.
تمام مصوبات سفر قبلی رهبری اجرایی شد
موسیپور اظهار داشت: در سفر قبلی مقام معظم رهبری 120 مصوبه با اعتباری حدود 20 میلیارد تومان به تصویب رسید که تمامی این مصوبات اجرایی شده است.
استاندار قم با بیان اینکه اعتبارات اختصاص یافته به قم قبل از استان شدن این شهر به هیچ وجه مطابق کارکردها و نیازهای این استان نبوده است، گفت: از سال 58 تا 75 (ابتدای استانی شدن قم) مجموع اعتباراتی که به شهر قم اختصاص پیدا کرد حدود 15 میلیارد تومان بوده است اما با تدابیر مقام معظم رهبری در استانی شدن قم، از سال 75 تا 84 حدود 80 میلیارد تومان اعتبارات عمرانی به استان قم اختصاص پیدا کرد.
وی ادامه داد: از سال 84 تا 89 نیز حدود 452 میلیارد اعتبارات به استان قم اختصاص پیدا کرد.
مقایسه پیشرفتهای قم در قبل و بعد از سال 75
موسیپور با مقایسه پیشرفتهای قم در قبل و بعد از استانی شدن اظهار داشت: قبل از سال 75 فقط 126 مدرسه در قم وجود داشت اما از زمان استانی شدن قم تا سال 88 حدود 1345 مدرسه در مقاطع مختلف در این استان ایجاد شده است که رشد 160 درصدی را در پی داشته است.
وی گفت: گسترش فضاهای آموزشی برای دانشآموزان باعث کاهش 43 درصدی تراکم دانشآموزان در مدارس ابتدایی شده و در مدارس راهنمایی و دبیرستان نیز به ترتیب با کاهش 51 و 37 درصدی کاهش تراکم دانشآموزان مواجه هستیم.
استاندار قم افزایش تعداد دانشجویان مراکز آموزش عالی این استان از هفت هزار و 500 دانشجو در سال 75 به 51 هزار نفر در سال 88 را یکی دیگر از دستاوردهای استانی شدن قم ذکر کرد و افزود: تعداد مراکز بهداشتی و درمانی قم نیز در سال 75 حدود 36 واحد بود ولی به برکت تصمیم مقام معظم رهبری مبنی بر استانی شدن قم، این مراکز به 157 واحد افزایش یافت، ضمن اینکه تعداد تختهای بیمارستانها نیز به چهار هزار و 26 تخت رسیده است.
موسیپور اظهار داشت: تعداد تاسیسات ورزشی قم نیز از 22 واحد تا قبل از سال 75 به 93 واحد افزایش داشته است.
کارخانه سیمان 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد
وی رشد و توسعه شاخصهای صنعتی استان قم را مورد توجه قرار دارد و افزود: در سالهای قبل از 75 واحدهای صنعتی استان قم بسیار معدود بود اما به زودی کلنگ احداث کارخانه فولاد به زمین زده میشود، ضمن اینکه کارخانه سیمان بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و سایر طرحهای مهم صنعتی در دست اقدام است.
استاندار قم تصریح کرد: تا سال 75 هیچ روستایی در قم گازرسانی نشده بود اما در حال حاضر 60 روستای قم از نعمت گاز برخوردارند و عملیات گازرسانی به 10 روستا نیز در دست اقدام است.
وی اضافه کرد: قبل از سال 75 فقط 14 روستا در قم آب آشامیدنی سالم داشتند اما از سال 75 تاکنون عملیات آبرسانی به 223 روستا انجام شده است.
رشد 364 درصدی واگذاری تلفنهای ثابت
وی با اشاره به رشد 364 درصدی واگذاری تلفنهای ثابت در قم اظهار داشت: تعداد تلفنهای ثابت در قم در سال 88 به 536 هزار و 26 مورد بوده است.
موسیپور اضافه کرد: تا قبل از سال 75 تعداد تلفنهای همراه در قم دو هزار و 589 مورد بوده که این تعداد در سال 88 حدود 75 هزار خط اعلام شده است.
وی افزایش تعداد چاپخانههای قم از 57 واحد به 127 واحد را یکی دیگر از دستاوردهای استانی شدن قم دانست و افزود: تعداد نشریات محلی قم نیز از هشت نشریه به 135 مورد افزایش پیدا کرده و تیراژ چاپ نشریات نیز از سه هزار و 500 به دو میلیون و 530 هزار تیراژ رسیده است.
استاندار قم افزایش تعداد کتابخانههای عمومی از دو باب به 24 باب، رشد کانونهای تبلیغاتی از 6 مورد به 100 کانون و افزایش تعداد انجمنهای فرهنگی از سه انجمن به هفت مورد را از دیگر دستاوردهای تصمیم مقام معظم رهبری مبنی بر استانی شدن قم برشمرد.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم گفت: سفر مقام معظم رهبری به استان قم برکات و خیرات فراوانی برای مردم ولایی این استان دارد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به سفر قریب الوقوع مقام معظم رهبری به استان قم اظهار داشت: همه مردم، علما و فضلا، اساتید، اصناف و بازاریان در تکاپوی برنامهریزی برای استقبال از این مهمان گرانقدر هستند؛ مهمانی که نورانیت ایام میلاد با سعادت حضرت معصومه(س) و امام رضا(ع) را صدچندان خواهد کرد.
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