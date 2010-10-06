سفر رهبری به قم برکات و خیر فراوانی خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام محمدحسین موسی⁯پور ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به سفر قریب الوقوع مقام معظم رهبری به استان قم اظهار داشت: همه مردم، علما و فضلا، اساتید، اصناف و بازاریان در تکاپوی برنامه⁯ریزی برای استقبال از این مهمان گرانقدر هستند؛ مهمانی که نورانیت ایام میلاد با سعادت حضرت معصومه(س) و امام رضا(ع) را صدچندان خواهد کرد.



وی با بیان اینکه با حضور مقام معظم رهبری در استان قم شاهد خیرات و برکات فراوانی برای مردم این استان ولایی خواهیم بود، تصریح کرد: مقام معظم رهبری در این سفر با علما و فضلای حوزه، خانواده⁯های شهیدان، بسیجیان، اقشار مختلف مردم و مسئولان استان قم دیدار خواهند کرد.



استاندار قم زمان دقیق سفر مقام معظم رهبری را اعلام نکرد و اظهار داشت: به زودی زمان دقیق سفر رهبری به قم را به صورت رسمی اعلام خواهیم کرد.



استان شدن قم، آغاز جهش توسعه قم بود



استاندار قم تصمیم مقام معظم رهبری در خصوص استانی شدن قم را تصمیمی کلیدی و مهم دانست و با اشاره به ضرورت و پیامدهای مثبت این اقدام تصریح کرد: استانی شدن قم نقطه عطف و آغاز جهش برای رشد و توسعه و عمران قم بوده و تاثیرات بسیار مهمی بر این استان و همینطور برای خدمات رسانی به کل کشور داشته است، به خاطر اینکه قم کارکرد ملی و فراملی فراوانی دارد.



وی افزود: قم تا سال 1385 شهر درجه سه و چهار بود و بسیاری از زیرساختهای لازم و امکانات و خدمات شهری، رفاهی، اقامتی، زیارتی و... را نداشت و مردم این استان با مشکلات فراوانی مواجه بودند.



موسی⁯پور گفت: حقیقتا در شان شهری که مدفن کریمه اهل بیت(ع) است و مسجد مقدس جمکران و بزرگترین حوزه جهان اسلام در آن وجود دارد و همه نگاه‌های شیعیان دنیا به این خطه است نبود که در حد یک شهر باقی بماند.



وی تاکید کرد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در یک سیاست رسمی نانوشته به رشد و توسعه قم بی⁯توجهی می⁯شد و این شهر مورد غضب حاکمان جور بود.



تمام مصوبات سفر قبلی رهبری اجرایی شد



موسی⁯پور اظهار داشت: در سفر قبلی مقام معظم رهبری 120 مصوبه با اعتباری حدود 20 میلیارد تومان به تصویب رسید که تمامی این مصوبات اجرایی شده است.



استاندار قم با بیان اینکه اعتبارات اختصاص یافته به قم قبل از استان شدن این شهر به هیچ وجه مطابق کارکردها و نیازهای این استان نبوده است، گفت: از سال 58 تا 75 (ابتدای استانی شدن قم) مجموع اعتباراتی که به شهر قم اختصاص پیدا کرد حدود 15 میلیارد تومان بوده است اما با تدابیر مقام معظم رهبری در استانی شدن قم، از سال 75 تا 84 حدود 80 میلیارد تومان اعتبارات عمرانی به استان قم اختصاص پیدا کرد.



وی ادامه داد: از سال 84 تا 89 نیز حدود 452 میلیارد اعتبارات به استان قم اختصاص پیدا کرد.



مقایسه پیشرفتهای قم در قبل و بعد از سال 75



موسی⁯پور با مقایسه پیشرفتهای قم در قبل و بعد از استانی شدن اظهار داشت: قبل از سال 75 فقط 126 مدرسه در قم وجود داشت اما از زمان استانی شدن قم تا سال 88 حدود 1345 مدرسه در مقاطع مختلف در این استان ایجاد شده است که رشد 160 درصدی را در پی داشته است.



وی گفت: گسترش فضاهای آموزشی برای دانش⁯آموزان باعث کاهش 43 درصدی تراکم دانش⁯آموزان در مدارس ابتدایی شده و در مدارس راهنمایی و دبیرستان نیز به ترتیب با کاهش 51 و 37 درصدی کاهش تراکم دانش⁯آموزان مواجه هستیم.



استاندار قم افزایش تعداد دانشجویان مراکز آموزش عالی این استان از هفت هزار و 500 دانشجو در سال 75 به 51 هزار نفر در سال 88 را یکی دیگر از دستاوردهای استانی شدن قم ذکر کرد و افزود: تعداد مراکز بهداشتی و درمانی قم نیز در سال 75 حدود 36 واحد بود ولی به برکت تصمیم مقام معظم رهبری مبنی بر استانی شدن قم، این مراکز به 157 واحد افزایش یافت، ضمن اینکه تعداد تخت⁯های بیمارستان⁯ها نیز به چهار هزار و 26 تخت رسیده است.



موسی⁯پور اظهار داشت: تعداد تاسیسات ورزشی قم نیز از 22 واحد تا قبل از سال 75 به 93 واحد افزایش داشته است.



کارخانه سیمان 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد



وی رشد و توسعه شاخص⁯های صنعتی استان قم را مورد توجه قرار دارد و افزود: در سالهای قبل از 75 واحدهای صنعتی استان قم بسیار معدود بود اما به زودی کلنگ احداث کارخانه فولاد به زمین زده می⁯شود، ضمن اینکه کارخانه سیمان بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و سایر طرح⁯های مهم صنعتی در دست اقدام است.



استاندار قم تصریح کرد: تا سال 75 هیچ روستایی در قم گازرسانی نشده بود اما در حال حاضر 60 روستای قم از نعمت گاز برخوردارند و عملیات گازرسانی به 10 روستا نیز در دست اقدام است.



وی اضافه کرد: قبل از سال 75 فقط 14 روستا در قم آب آشامیدنی سالم داشتند اما از سال 75 تاکنون عملیات آبرسانی به 223 روستا انجام شده است.



رشد 364 درصدی واگذاری تلفن⁯های ثابت



وی با اشاره به رشد 364 درصدی واگذاری تلفن⁯های ثابت در قم اظهار داشت: تعداد تلفن⁯های ثابت در قم در سال 88 به 536 هزار و 26 مورد بوده است.



موسی⁯پور اضافه کرد: تا قبل از سال 75 تعداد تلفن⁯های همراه در قم دو هزار و 589 مورد بوده که این تعداد در سال 88 حدود 75 هزار خط اعلام شده است.



وی افزایش تعداد چاپخانه⁯های قم از 57 واحد به 127 واحد را یکی دیگر از دستاوردهای استانی شدن قم دانست و افزود: تعداد نشریات محلی قم نیز از هشت نشریه به 135 مورد افزایش پیدا کرده و تیراژ چاپ نشریات نیز از سه هزار و 500 به دو میلیون و 530 هزار تیراژ رسیده است.



استاندار قم افزایش تعداد کتابخانه⁯های عمومی از دو باب به 24 باب، رشد کانون⁯های تبلیغاتی از 6 مورد به 100 کانون و افزایش تعداد انجمن⁯های فرهنگی از سه انجمن به هفت مورد را از دیگر دستاوردهای تصمیم مقام معظم رهبری مبنی بر استانی شدن قم برشمرد.