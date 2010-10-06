هیئتی از دولت قانون راهی کشورهای منطقه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، هیئتی از ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی طی روزهای آتی به برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس، ترکیه و سوریه سفر خواهد کرد.

اعضای هیئت دولت قانون در این سفرها برنامه های دولت نوری المالکی در مرحله آتی و راه های تقویت این دولت را تشریح خواهند کرد.

این در حالی است که شماری از اعضای فهرست العراقیه به رهبری ایاد علاوی نیز اخیرا سفر به برخی کشورهای عربی همچون اردن، مصر و سوریه را آغاز کرده است. در این سفرها نیز روند تشکیل دولت عراق موضوع محوری گفتگوها خواهد بود.

خاطرنشان می شود ائتلاف اتحاد ملی بعد از ظهر روز جمعه در نشستی به طور رسمی نوری المالکی را به عنوان نامزد نخست وزیری عراق برگزید. این نشست در حالی برگزار شد که مجلس اعلای اسلامی و حزب فضیلت در آن مشارکت نداشتند. با انتخاب مالکی روند تشکیل دولت عراق وارد مرحله جدیدی شده است.