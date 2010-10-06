انتقاد فرماندار ملکان از مشکلات اعطای تسهیلات اشتغال

مصطفی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ملکان، گفت: وجود بعضی بروکراسی های زاید در بانک ها مانعی جدی در زمینه توسعه اشتغال است.

وی افزود: در حالی که با راه های آسان امکان ایجاد تسهیلات در این زمینه وجود دارد متاسفانه با دلایل مختلف از جمله ضمانت متعدد و تشکیل پرونده های مختلف موجبات دلسردی جویندگان کار و بنگاه های کارآفرینی فراهم می شود.

قاسمی بر لزوم همکاری جدی بانک ها در این زمینه تاکید کرد و گفت: همه در قبال رفع بیکاری و ایجاد اشتغال وظیفه دارند.

فرماندار ملکان همچنین از احداث بزرگترین شهرک صنعتی جنوب آذرباجان شرقی در ملکان خبر داد و گفت: این شهرک در زمینی به مساحت 50 هکتار که قابل افزایش تا 100هکتار است، احداث می شود.

به گفته قاسمی، با بهره برداری ازآن، تا سال 91 زمینه اشتغال برای بیش از دوهزار نفر فراهم خواهد شد.

ملکان با 105 هزار نفر جمعیت در 150 کیلومتری تبریز مرکز آذربایجان شرقی واقع شده است.