وزارت صنایع مسئول واردات سنگ قبر چینی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در حاشیه دهمین اجلاس مشترک همکاریهای فنی و اقتصادی ایران و بلاروس در جمع خبرنگاران در خصوص واردات سنگ قبر چینی به کشور با ابراز خرسندی از به وجود آمدن آگاهی بالا در کشور نسبت به واردات گفت: تقسیم کار ملی و آگاهی از مراحل واردات می تواند از ورود کالاهای غیرکیفی ممانعت کند.

وزیر بازرگانی واردات کالا را دارای سه مرحله کاری عنوان کرد و افزود: مرحله اول اعلام ضوابط فنی است و دستگاههای تخصصی از جمله وزارتخانه های صنایع، جهاد و بهداشت ضوابط فنی ورود یک کالا را مشخص می کنند. حتی وزارت جهاد کشاورزی اجازه دارد در رابطه با برخی کالاها، اگر لازم باشد ممنوعیت واردات اعلام کند. بنابراین، مرحله اول که اعلام ضوابط فنی کالا است، از سوی دستگاههای تخصصی باید به وزارت بازرگانی اعلام شود.

وی تصریح کرد: مرحله دوم مربوط به کار اداری ثبت سفارش است که وزارت بازرگانی انجام می دهد. در مرحله سوم متناسب با ضوابطی که دستگاههای تخصصی اعلام کرده اند، گمرک کالایی را ترخیص می کند؛ ولی اگر یک کالای صنعتی در بازار پیدا شد که مشخصات کیفی لازم را نداشت، حتما باید این سوال را از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران پرسید که چرا ضوابط آنرا اعلام نمی کند، چرا ضوابط را تجدیدنظر نمی کند و یا چرا در مورد اعلام ضوابط آن در گمرک، بازرسی کامل نمی‌کند.

غضنفری ادامه داد: در دو سر فرآیند سه مرحله ای واردات، مرحله میانی بر عهده وزارت بازرگانی است؛ ولی دو مرحله دیگر مربوط به دستگاههای تخصصی است. البته بد نیست اگر نسبت به واردات کالایی، خبری منتشر می شود، از طریق گمرک پیگیری شود که آیا این کالا واقعا وارد شده یا اصلا به کشور، وارد نشده است؛ ولی درعین حال، اگر کالا وارد شده باشد، طبق ضوابطی بوده است که آن ضوابط را دستگاههای تخصصی معرفی می کنند.

وی اظهار داشت: ضوابط ورود کالاهای صنعتی از جمله سنگ و غیره را وزارت صنایع مشخص می کند که برخی از آنها استاندارد اجباری دارند؛ اما اگر قرار است که این کالاها وارد کشور نشود، فقط کافی است از سوی دستگاههای تخصصی، در ضوابط تجدیدنظر شده و ضوابط جدید به وزارت بازرگانی، اعلام شود.