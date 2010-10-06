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۱۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۵:۰۹

امیری:

راه آهن شیراز - جهرم- لار- بندرعباس احداث می شود

راه آهن شیراز - جهرم- لار- بندرعباس احداث می شود

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و ترابری لارستان از آغاز عملیات اجرایی ساخت راه آهن شیراز - جهرم - لار - بندرعباس به زودی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز،علی امیری با اشاره به توسعه خطوط ریلی فارس گفت: راه آهن جهرم،لار،بندرعباس یکی از پروژه های مصوبه دور اول سفر هیئت دولت به استان فارس است که عملیات اجرایی آن بزودی آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: مطالعات مقدماتی توجیهی پروژه مذکور انجام و به تصویب رسیده است. 

مدیر کل راه ترابری لارستان افزود: با احداث راه آهن مذکور امکان جا به جایی با ظرفیت بالاتر و امنیت بیشتر کالا و مسافر از مبدا بندرعباس به استانهای مرکزی و شمالی فراهم می شود.

امیری احداث این راه آهن را یکی از مهمترین زیرساختهای توسعه در بخش حمل و نقل عنوان کرد و افزود: با توجه به کوهستانی و صعب العبور بودن سایر گزینه ها، پس از گذشته سالهای طولانی از نبود راه آهن در این منطقه، با تصویب دولت و پیگیریهای مستمر و با توچه به توپوگرافی هموار و مشخصات هندسی مناسب و طول کمتر، احداث راه آهن مذکور به زودی عملی می شود.

مدیر کل راه و ترابری لارستان عنوان کرد: از مسئولان ذیربط تقاضا داریم در تامین اعتبار سالانه تسریع به عمل آورند تا با اتمام این پروژه و به بهره برداری رسیدن آن شاهد پیشرفت در زمینه حمل و نقل و شکوفایی اقتصادی در منطقه جنوب کشور به خصوص فارس باشیم.

کد مطلب 1165499

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