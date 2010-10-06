به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان محمد مهدی اسماعیلی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به سالروز آغاز فعالیت علیرضا ذاکراصفهانی به عنوان استاندار جدید استان افزود: هدفمند سازی رایانه‌ها یکی از مباحث اصلی است که استانداری اصفهان با آغاز اجرای آن در کشور، برنامه‌های را برای اجرای هرچه بهتر آن به طور جدی برنامه‌ریزی و ساماندهی کرده است.

وی ادامه داد: اکنون در اصفهان آمادگی عمومی برای اجرای این طرح عظیم ملی ایجاد شده و ستاد اطلاع رسانی اجرای این جراحی بزرگ در اقتصاد ایران برنامه‌ریزی مناسبی را برای اغنا و همراه سازی افکار عمومی در سطح استان به اجرا در آورده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان تصریح کرد: اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در کشور بدون بروز برخی مشکلات خاص اجرایی نخواهد بود اما استانداری در تلاش است تا اجرای این برنامه در استان با کمترین هزینه و حاشیه همراه باشد.

وی با اشاره به پرداخت سالانه هزار و 100 میلیارد تومان یارانه نقدی در کشور، اظهار داشت: پرداخت چنین حجم عظیمی از یارانه بدون برنامه‌ریزی در درازمدت برای دولت مقدور نخواهد بود.

اسماعیلی هدف اصلی دولت را در اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها اصلاح فرهنگ مصرف و اقتصاد جامعه دانست و افزود: با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در کشور واریز نقدی یارانه‌ها به دهکهای مختلف جامعه با هدفمندی انجام می‌شود.

اسماعیلی با اشاره به موضوع اشتغال در استان تصریح کرد: بر اساس آمار رسمی در 6 ماهه نخست سال استان اصفهان توانسته بیش از 60 درصد تعهد اشتغال خود را اجرایی کند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان شهرستان فریدن را با اجرایی شدن بیش از 78 درصد تعهد اشتغال برترین شهرستان در اجرای تعهد ایجاد اشتغال در بین شهرستان‌های استان معرفی کرد و اظهار داشت: در سال گذشته شهرستان فریدون‌شهر بالاترین نرخ بیکاری را در استان داشته است و با یک تغیر در مدیریت شهرستان این شهرستان اکنون بالاترین نرخ اجرای تعهد اشتغال را در سطح استان دارد.

وی با اشاره به مرحله چهار طرح مالیات بر ارزش افزوده، افزود: مرحله چهارم اجرای این طرح اصناف رستوران داران، هتل داران، طلافروشان را در بر می‌گیرد که برخی از فعالان حاضر در صنف طلافروشان برای بهتر شدن اجرای این طرح برنامه‌های را ارائه داده‌اند.