افزایش 35 درصدی اعتبارات کانون فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، عبدالرضا صمدی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت 16 مهر ماه روز جهانی کودک با اشاره به اینکه طی سال جاری بالغ بر 435 میلیون تومان اعتبارات عمرانی به استان اختصاص یافته است، گفت: از این اعتبار بالغ بر 300 میلیون تومان صرف احداث مراکز فرهنگی و هنری شده است.

وی با اشاره به افزایش 35 درصدی اعتبارات این مجموعه در سال جاری، عنوان کرد: با وجود این افزایش اعتبارات باز هم این میزان جوابگوی نیازهای استان نیست.

صمدی از راه ‌اندازی دو مرکز فرهنگی هنری در شهرستانهای درمیان و سرایان تا پایان سال خبر داد و تصریح کرد: این مراکز با هزار و 200 مترمربع زیربنا، در حال حاضر به 95 درصد پیشرفت فیزیکی رسیده ‌اند.

وی فراهم کردن زمینه پیشرفت و رشد استعدادهای کودکان و نوجوانان را از مهترین اهداف کانون دانست و افزود: کودکان و نوجوانان نقش مهمی در خانواده و اجتماع دارند و باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرند.

صمدی به راه ‌اندازی کتابخانه سیار مرزی در شهرستان درمیان اشاره کرد و بیان داشت: جهت اجرای این پروژه بالغ بر 50 میلیون تومان بودجه پیش بینی شده که تا کنون 40 میلیون تومان آن اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: کتابخانه سیار مرزی در شهرستان درمیان با سه هزار جلد کتاب فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

صمدی از برگزاری شانزدهمین جشنواره یک هفته با کانون به مناسبت 16 مهر روز جهانی کودک در خراسان جنوبی خبر داد و افزود: برگزاری 15 کارگاه آموزشی در این جشنواره از جمله کارگاه سفالگری، نقاشی، بازی و سرگرمی و فعالیتهای علمی از مهمترین این کارگاه ها هستند.

وی ادامه داد: برگزاری مسابقه همه با هم برای زندگی ایمن برای روز جهانی کودک را از دیگر برنامه های این کانون برشمرد و تصریح کرد: به دلیل اینکه با هفته مقابله با بلایی طبیعی نیز همزمان شده است جهت آموزش این موارد به کودکان و نوجوانان اقدام خواهد شد.

صمدی همچنین به اختصاص برنامه نمایش‌ نامه‌خوانی به خراسان جنوبی اشاره کرد و ادامه داد: چهار سال پیش پیشنهاد اجرای این برنامه از سوی این نهاد به مرکز داده شده که در حال پیگیری است و تا کنون 371 کودک و نوجوان در غالب 51 گروه در این برنامه شرکت کرده ‌اند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: کانون در این برنامه به دنبال شناسایی ابعاد مختلف تربیتی و فرهنگی در کودکان و نوجوانان بوده و قصد دارد تا شیوه ‌نامه این کار را طراحی کند.