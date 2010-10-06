دین عامل رفع اختلافات است/ دین برای تمام زندگی دستورالعمل دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی عصر چهارشنبه 14 مهر در هفتمین نشست گفتگوی اسلام و کلیسای ارتدکس مسیحی در سخنرانی خود درباره "نقش دین در بهبود مناسبات اجتماعی" گفت: خداوند در آیه 53 سوره مؤمنون می فرماید: من شما را امت واحده می دانم، من پروردگار شما هستم پس تقوا پیشه کنید.

وی افزود: اغلب مفسرین در تفسیر آیه 213 سوره بقره به موضوع مناسبات اجتماعی دین اشاره کردند.

دکتر خاموشی با اشاره به اینکه مفهوم دین دارای سه عنصر است گفت: اعتقادات اصلی که دربرگیرنده اصول دین است، ارزشهای معتبر به عنوان سلسله ارزشهایی که در اخلاق وجود دارند و در نهایت اصول رفتاری مربوط به خانواده، اقتصاد، مسائل بین المللی و اجتماعی سه عنصر دین را تشکیل داده و ترکیب این سه عنصر دین را در ذهن شکل می دهند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه معرفت دینی، اعتقادات دینی، تأثیر دین در فرد و تأثیر دین بر مناسبات اجتماعی را متذکر شد و گفت: معرفت دینی به معنای شناخت دین و عرضه دین به عقل خود بر اساس باورها و معیارها است که در نهایت به باور و اعتقاد منتهی می شود پس از آن در رفتار دینی افراد بروز یافته و در مرحله آخر می توان تأثیر این دین را در مناسبات اجتماعی بررسی کرد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با تأثیر دین در مناسبات اجتماعی به شهر یا جامعه ای اشاره کرد که افراد آن متدین بوده و از اختلافات بری هستند.

وی این شهر یا جامعه را مدینه فاضله دانست که تمام اصول دینی در عرصه های مختلف آن ظهور و بروز دارد.

حجت الاسلام خاموشی اضافه کرد: دین مجموعه ای از باورها و رفتارها است که در همه عرصه های زندگی ایفای نقش می کند. هیچ عرصه ای نیست که دین در آن حرفی برای گفتن نداشته باشد تا جایی که بسیاری اعتقاد دارند خارج از دین هیچ مناسباتی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه برای بررسی کارآمدی دین باید قلمرو آن را مشخص کنیم، افزود: اگر اعتقاد داشته باشیم که دین فقط ابزاری برای ارتباط شخصی است دین توانمندی اصلاحات اجتماعی را نخواهد یافت، اما اگر بگوییم که دین عرصه های مختلف زندگی بشر را پوشش می دهد در این صورت تعریف دیگری از دین ارائه کرده ایم و براساس اعتقاد ما دین اسلام دینی است که توانمندی پاسخگویی به نیازهای تمام شؤون زندگی بشر را دارد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه اظهار داشت: خداوند به عنوان خالق انسان برای زندگی ایده آل بشر دارای مدل است نمی توان هستی بی عیب و نقص را دید ولی تصور کرد که خداوند انسان را رها کرده و راهی برای زندگی وی تعیین نکرده است. بر اساس اعتقاد ما از آنجا که خداوند دارای مدل ایده آل برای زندگی بشر است توقع از دین بالا می رود و در نتیجه عملکرد دین بیشتر می شود. این عملکرد زمانی بالا می رود که افراد جامعه در صدد اجرایی کردن خواسته های خداوند برآیند.

وی افزود: بر اساس اعتقاد ما دین به رابطه انسان و خداوند محدود نمی شود، ما اعتقاد داریم دین نسخه ای برای تمام اصل های زندگی است و باید جامعه ای تشکیل دهیم که این امر در آن تحقق یابد.

دکتر خاموشی تأکید کرد: اگر در عرصه اجتماع نقش دین را برای حل مشکلات در نظر بگیریم در می یابیم که دین می تواند عامل رفع اختلاف باشد و در تمام عرصه های اجتماعی راهکارهای متناسب ارائه کند.

سید مهدی خاموشی با تأکید بر پویایی فقاهت اسلامی به چند واژه در بحث اخلاق و احکام اشاره کرد و گفت: این واژه ها چرایی نقش دین در بهبود مناسبات اجتماعی را مشخص می کنند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه بشر در دنیا خود را تمام شده نمی بیند و آنچه خداوند به او عطا کرده را ودیعه و امانت در نظر می گیرد، گفت: این امر موجب شده انسان به سمت و سوی بندگی و عبودیت سوق پیدا کند. انسان با سهم عمیق و چیستی و هستی خود به بندگی و کرنش مقابل خداوند می رسد.