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۱۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۴:۵۹

جمعه این هفته؛

تبریز میزبان تیراندازان لیگ برتر کشور است

تبریز میزبان تیراندازان لیگ برتر کشور است

تبریز - خبرگزاری مهر : رئیس هیئت تیراندازی آذربایجان شرقی از برگزاری مسابقات لیگ برتر تیراندازی کشور در شهر تبریز خبر داد.

علی غفوری در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز اظهارداشت: چهارمین دوره مسابقات تیراندازی لیگ برتر کشور روز جمعه 16 مهرماه با حضور 64ورزشکار در قالب هشت تیم هیئت تیراندازی فارس، نیروی مقاوت سپاه پاسداران، هیئت تیراندازی همدان، نیروزی زمینی ارتش، هیئت تیراندازی استان مرکزی، هیئت تیراندازی اصفهان، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و هیئت تیراندازی آذربایجان شرقی در دو رشته تفنگ و تپانچه بادی برگزار خواهد شد.

وی افزود: با توجه به اینکه آذربایجان شرقی یکی از قطب های تیراندازی در کشور است به همین سبب هم در گروه آقایان وهم در گروه بانوان در لیگ برتر شرکت کرده ایم که در اواخر مهرماه نیز میزبان بانوان تیرانداز خواهیم بود.

غفوری با اظهار تاسف از عدم حمایت باشگاه ها و بنگاه های اقتصادی از تیم های تیراندازی گفت: نبود اسپانسر مالی موجب شده است که تیم تیراندازی با نام هیئت در مسابقت شرکت کند و بسیاری از تیراندازان استان همچون صابر پرستی که عضو تیم ملی است در قالب تیم های دیگر نقاط کشور در مسابقات حاضر باشد.

رئیس هیئت تیراندازی تصریح کرد: تیراندازی یکی از رشته های پرمدال در المپیک است و سیاست های فدراسیون تیراندازی بر این مبناست که رفته رفته با ارج نهادن به این رشته ورزشی، مدال های رنگارنگی را در المپیک کسب کنیم.

وی با اشاره به راه اندازی سالن تیراندازی میرداماد اضافه کرد: با راه اندازی سالن تیراندازی دیگری که از طرف باشگاه شهرداری به هیئت تیراندازی اهدا شده است، شهر تبریز تا پایان این ماه صاحب سه سالن تیراندازی مجهز خواهد شد.

غفوری ادامه داد: همچنین به زودی برای تیراندازی به اهداف پروازی در قسمتی از کوه عون ابن علی و ضلع شمالی شهرک باغمیشه مکانی در نظر گرفته شده است که در دست آماده سازی است و دستگاه های تمام اتوماتیک پرتاپ بشقاب برای این رشته نیز در حال ترخیص از گمرک است.

وی اظهار امیدواری کرد: با حمایت بیش از پیش بنگاه های اقتصادی و باشگاه های استان گام های بزرگی در عرصه تیراندازی استان برداشته شود.

کد مطلب 1165511

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