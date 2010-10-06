قانون شوراها باید اجرایی شود

سید مهدی چمران در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: آیین نامه ها و دستورالعملهای شورا اگر به بهترین نحو اجرا شود، بسیاری از مسائل رفع می شود.

وی اظهار داشت: به شوراها در قانون اساسی توجه ای خاص شده است و اجرای این قانون مهمترین خواسته از دولت و رئیس جمهوری است.

وی به برنامه های شورای عالی استانها اشاره و اضافه کرد: شوراها برنامه شان خدمتگزاری، تنظیم امور مردم، ارتباط مستقیم با مردم، رفع مشکلات،برنامه ریزی برای بهتر زیستن و تنظیم امور مردم است.

چمران بیان داشت: این برنامه ها را در هر شهری و روستایی مطابق با مقتضیات و جغرافیای اقلیمی و موقعیت سیاسی خودش تنظیم می کند و با برنامه های کاملا مجزایی آن را دنبال می کنند.

رئیس شورای عالی استانها گفت: با توجه به افزایش طول دوره شورای سوم، از تجربه ای که در این مدت اندوخته شد، به بهترین نحو استفاده خواهد شد که با تجربه بیشتر کار بهتری انجام شود.

وی گفت: همزمانی سفر رئیس جمهور با اجلاس شوراها در گرگان، یک فرصت است و از این فرصت حسن استفاده را خواهیم کرد.