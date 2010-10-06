نتانیاهو توقف 60 روزه شهرک سازی را بررسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، دولت صهیونیستی در حال بررسی پیشنهاد "باراک اوباما" برای توقف شهرک سازی در مناطق اشغالی فلسطین برای دو ماه دیگر با هدف جلوگیری از شکست مذاکرات سازش است.

بر این اساس دولت آمریکا تضمین کرده که در صورت انجام پیشنهاد از سوی نتانیاهو، خواسته های امنیتی و سیاسی تل آویو در مذاکرات سازش را عملی نماید.

این در حالی است که تشکیلات خودگردان تهدید کرده در صورت ادامه شهرک سازی صهیونیستها از مذاکرات مستقیم سازش خارج خواهد شد. با این حال تصمیم گیری نهایی در این مورد را به دیدار آتی سران اتحادیه عرب در روز جمعه در لیبی موکول کرده است.



ابومازن گفته است اگر موضوع شهرک سازی حل و فصل نشود، قادر به ادامه مذاکرات نیست. وی همچنین از سران کشورهای عربی خواسته است در مورد تصمیم گیری تشکیلات خودگردان در مورد آینده مذاکرات، وی را یاری دهند.

هاآرتض نیز گزارش داد که "بنیامین نتانیاهو" در نشست روز گذشته کابینه خود خواستار بررسی پیشنهاد توقف 60 روزه ساخت و ساز در مناطق فلسطینی شده است. شهرک سازی صهیونیستها از روز 26 سپتامبر و با پایان مهلت 10 ماهه توقف آن، آغاز شده که این امر مذاکرات سازش را با خطر جدی شکست مواجه کرد است.

در عین حال این اقدام پس از وعده های واشنگتن و تضمینهای فراوان دولت آمریکا در مورد حفظ منافع تل آویو در صورت ادامه مذاکرات سازش صورت می گیرد.

بر این اساس اگر نتانیاهو در جلب نظر 7 عضو ارشد کابینه برای تمدید توقف شهرک سازی موفق شود، این طرح برای تصویب نهایی به رای گذاشته می شود.