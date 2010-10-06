تایلند به عنوان میزبان مسابقات تکواندو گزینشی المپیک انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، تایلند چندی پیش خواهان میزبانی رقابتهای تکواندو انتخابی المپیک در قاره آسیا شد که این درخواست پس از تصویب در اتحادیه تکواندو آسیا با مخالفت فدراسیون جهانی مواجه شد.
همین موضوع موجب بروز اختلاف بین اتحادیه تکواندو آسیا و فدراسیون جهانی شد، چرا که مسئولان اتحادیه تکواندو آسیا معتقد بودند مدیریت برنامههای قارهای توسط فدراسیون جهانی، استقلال اتحادیهها را به خطر می اندازد.
شورای اجرایی فدراسیون جهانی تکواندو که سیدمحمد پولادگر، رئیس فدراسیون تکواندو کشورمان نیز عضوی از آن است، امروز چهارشنبه در تاشکند ازبکستان تشکیل جلسه داد و با تایید نظر اتحادیه تکواندو آسیا، میزبانی تایلند را برای رقابتهای انتخابی المپیک تایید کرد.
در این جلسه همچنین میزبانی روسیه برای قاره اروپا، مکزیک برای قاره آمریکا، مصر برای قاره آفریقا و "نیوکلدونیا" برای قاره اقیانوسیه جهت برگزاری رقابتهای تکواندو انتخابی المپیک در بخش قارهای تایید شد.
تصویب قطعی آیین نامههایی که در 18 ماه گذشته به صورت آزمایشی به اجرا گذاشته شده بود و اضافه کردن موادی به اساسنامه فدراسیون جهانی برای هماهنگی با فدراسیون بینالمللی المپیک از دیگر تصمیمات نشست شورای اجرایی فدراسیون جهانی تکواندو بود.
پنجمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی جهانی از روز جمعه با حضور نزدیک به 70 کشور جهان در دهکده ورزشی "یونس آباد" شهر تاشکند برگزار خواهد شد.
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