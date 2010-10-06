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۱۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۵:۳۹

واکنش جالب اروپا به درخواست لیبی برای ممانعت از مهاجرت غیر قانونی

واکنش جالب اروپا به درخواست لیبی برای ممانعت از مهاجرت غیر قانونی

اتحادیه اروپا در واکنشی جالب میزان درخواست کمک مالی لیبی از این اتحادیه بمنظور ممانعت از ورود مهاجران غیر قانونی را تا دهها برابر تقلیل داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، مقام های اتحادیه اروپا در دیدار با مقام های لیبی توافق کردند تا 60 میلیون یورو (83 میلیون دلار) به این کشور برای ممانعت از مهاجرت غیر قانونی از قاره آفریقا به اروپا بپردازند.

این توافق در حالی است که معمر قذافی رهبر لیبی روز گذشته از بروکسل درخواست سالانه 5 میلیارد یورو برای ممانعت از ورود مهاجران به اروپا کرده بود.

لیبی به همراه چند کشور دیگر در شمال آفریقا مسیر ورود مهاجران آفریقایی به اتحادیه اروپا بشمار می روند.

در همین رابطه تنها در سال 2009 در حدود 106 هزار مهاجر از مرزهای لیبی وارد اروپا شدند.

کد مطلب 1165539

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