واکنش جالب اروپا به درخواست لیبی برای ممانعت از مهاجرت غیر قانونی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، مقام های اتحادیه اروپا در دیدار با مقام های لیبی توافق کردند تا 60 میلیون یورو (83 میلیون دلار) به این کشور برای ممانعت از مهاجرت غیر قانونی از قاره آفریقا به اروپا بپردازند.

این توافق در حالی است که معمر قذافی رهبر لیبی روز گذشته از بروکسل درخواست سالانه 5 میلیارد یورو برای ممانعت از ورود مهاجران به اروپا کرده بود.

لیبی به همراه چند کشور دیگر در شمال آفریقا مسیر ورود مهاجران آفریقایی به اتحادیه اروپا بشمار می روند.

در همین رابطه تنها در سال 2009 در حدود 106 هزار مهاجر از مرزهای لیبی وارد اروپا شدند.