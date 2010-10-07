به گزارش خبرنگار مهر، تونس به عنوان تنها نماینده آفریقا همراه با هند، پاکستان، لبنان و امارات دیگر تیمهای شرکت کننده در مسابقات والیبال 2010 جام شیخ راشد دبی هستند.
6 تیم شرکت کننده در دوازدهمین دوره مسابقات والیبال جام شیخ راشد در یک گروه به صورت دورهای با یکدیگر رقابت میکنند. این مسابقات طی روزهای 16 تا 21 مهرماه به میزبانی باشگاه الشباب در دبی برگزار میشود.
تیم "ب" والیبال به عنوان نماینده کشورمان در این دوره از رقابتهای قهرمانی جام شیخ راشد دبی شرکت میکند. این تیم روز گذشته چهارشنبه با ترکیب حامد رضایی، مجتبی شبان، امیر حسینی، مهدی بازارگرد، احمد بابایی، جواد محمدینژاد، رحمان داوودی، آرش صادقیانی، علیرضا مباشری، ولی نورمحمدی، گل محمد سخاوی و صابر نریماننژاد تهران را به مقصد دبی ترک کرد. هدایت تیم "ب" والیبال کشورمان بر عهده پیمان اکبری است.
تیم "ب" والیبال روز جمعه نخستین دیدار خود در دوازدهمین دوره مسابقات والیبال جام شیخ راشد دبی را مقابل تونس برگزار میکند. برنامه دیدارهای ایران در این رقابتها به شرح زیر است: (ساعتها به وقت تهران است)
جمعه - 16/7/89
* ایران - تونس (ساعت 15)
شنبه - 17/7/89
* ایران - امارات (ساعت 17:30)
یکشنبه - 18/7/89
* ایران - هند (ساعت 19:30)
سه شنبه - 20/7/89
* ایران - پاکستان (ساعت 19:30)
چهارشنبه - 21/7/89
* ایران - لبنان (ساعت 15:30)
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