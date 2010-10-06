شهروندان مسئولیت پذیر کشور تقدیر می شوند

رسول اصغرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه بر لزوم ارتقای فرهنگ و اخلاق شهروندی شهروندان الگوساز، مشارکت جو و مسئولیت پذیر و نیز تصویر سازی مثبت از شهر در سطح ملی و بین المللی تاکید کرد.

وی افزود: در این راستا شورای عالی استان ها به شوراهای اسلامی شهرها و روستاها پیشنهاد کرده به استناد وظایف و اختیارات قانونی، شهرداری ها و دهیاری ها را موظف کند به شهروندان نمونه که در ابعاد دینی، فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی فعالیت موثر داشته اند در چارچوب ضوابط و مقررات، طرح نشان شهروندی اعطاء کند.

رئیس شورای اسلامی آذربایجان غربی درخصوص تعریف شهروند نمونه در این طرح اظهارداشت: شهروند نمونه به فردی اطلاق می شود که از سرمایه های اجتماعی، فرهنگی و انسانی در سطح مناطق، محلات و جامعه شهری برخوردار و ارزش ها و هنجارهایی چون قانون و اخلاق مداری، مشارکت جویی و مسئولیت پذیری معناداری برخوردار باشد.

معرفی شهروند نمونه در سه سطح منطقه ای، محلی و شهر

به گفته اصغرزاده بر این اساس، شورای عالی استانها در مصوبه خود تاکید کرده تا کمیته ای متشکل از رئیس شورای شهر، شهردار، نماینده شورای فرهنگ عمومی و معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری و یک نفر کارشناس خبره دانشگاهی بنا به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و تصویب شورا ساز و کار انتخاب شهروندان نمونه را مشخص و شهروندان نمونه در سه سطح منطقه ای و محلی و در سطح شهر انتخاب و معرفی کنند.

این مقام مسئول، شوراها و شهرداری های هر شهر را متولی اجرای طرح و موظف به همکاری نهادها و دستگاه های مربوطه دانست و خاطر نشان کرد: مسئولیت نظارت بر اجرای این طرح در شوراها بر عهده کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری شورای اسلامی خواهد بود.