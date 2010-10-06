مشکلات زیست محیطی جاده جنگل گلستان رفع شد

محمود محمودیان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این طرح از سال 83 تا مهرماه سال قبل حدود 54 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و با تغییر مدیریت، این پروژه اکنون از پیشرفت قابل قبولی برخوردار است.

وی اظهار داشت: امیدواریم این طرح تا پایان سال بهره برداری شود و برای سال جدید، مسیر امن و ایمنی برای زائران امام رضا (ع) فراهم کنیم.

وی میزان هزینه اجرای این طرح را تاکنون 200 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: برای تکمیل این پروژه نیاز به 220 میلیارد ریال اعتبار است و برای سال آینده نیز بیش از 100 میلیارد ریال اعتبار مصوب شده است.



مدیرکل ساخت و توسعه راه های منطقه یک کشور افزود: برای سال جاری 70 کیلومتر از مسیر راهسازی گلستان، آماده بهره برداری می شود.

محمودیان افزود: احداث ادامه مسیر سه راهی کلاله به جنگل گلستان که مطالعات آن درحال انجام است و عملیات اجرایی آن از سال 90 آغاز می شود.

وی یادآور شد: حدود 90 درصد احداث پروژه سه راهی کلاله به جنگل گلستان و کمربندی بجنورد انجام شد و در سال آینده شاهد تحولی عظیم در این طرح خواهیم بود.