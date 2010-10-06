  1. استانها
  2. گلستان
۱۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۷:۱۶

مشکلات زیست محیطی جاده جنگل گلستان رفع شد

مشکلات زیست محیطی جاده جنگل گلستان رفع شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل ساخت و توسعه راه های کشور، پیشرفت فیزیکی جاده جنگل گلستان را بیش از 90 درصد اعلام کرد و گفت: مشکلات مربوط به محیط زیست این طرح برطرف شده است.

محمود محمودیان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این طرح از سال 83 تا مهرماه سال قبل حدود 54 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و با تغییر مدیریت، این پروژه اکنون از پیشرفت قابل قبولی برخوردار است.

وی اظهار داشت:  امیدواریم این طرح تا پایان سال بهره برداری شود و برای سال جدید، مسیر امن و ایمنی برای زائران امام رضا (ع) فراهم کنیم.
 
وی میزان هزینه اجرای این طرح را تاکنون 200 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: برای تکمیل این پروژه نیاز به 220 میلیارد ریال اعتبار است و برای سال آینده نیز بیش از 100 میلیارد ریال اعتبار مصوب شده است.
 
مدیرکل ساخت و توسعه راه های منطقه یک کشور افزود: برای سال جاری 70 کیلومتر از مسیر راهسازی گلستان، آماده بهره برداری می شود.
 
محمودیان افزود: احداث ادامه مسیر سه راهی کلاله به جنگل گلستان که مطالعات آن درحال انجام است و عملیات اجرایی آن از سال 90 آغاز می شود.
 
وی یادآور شد: حدود 90 درصد احداث پروژه سه راهی کلاله به جنگل گلستان و کمربندی بجنورد انجام شد و در سال آینده شاهد تحولی عظیم در این طرح خواهیم بود.
کد مطلب 1165547

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها