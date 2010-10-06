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۱۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۵:۴۵

در مجلس عنوان شد؛

سئوال نماینده شازند از وضعیت ناهنجار محصولات فرهنگی و پاسخهای وزیر ارشاد

سئوال نماینده شازند از وضعیت ناهنجار محصولات فرهنگی و پاسخهای وزیر ارشاد

وزیر ارشاد در پاسخ به سئوال نماینده شازند، از تلاش وزارت ارشاد برای حمایت از محصولات ارزشی و سازگار با فرهنگ اسلامی خبر داد و گفت: در فیلمنامه ها حساس هستیم تا محصول کار با اعتقادات مان سازگار باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سئوال ملی محمود احمدی بیغش نماینده شازند مبنی بر بی توجهی به وضع ناهنجار فیلم های سینمایی و تئاتر و همچنین وضع  ناهنجار پوشش غرفه داران نمایشگاه کتاب از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شد.

احمدی بیغش گفت: این سئوال در تاریخ 21 اردیبهشت تقدیم شد و 22 تیرماه اعلام وصول شده است و 16 شهریور به دلیل نیامدن وزیر و مجدداً 6 مهر ماه باز هم به دلیل نیامدن وزیر به تعویق افتاده است.

وی  به تشریح سئوال خود پرداخت و گفت: حکومت ها و نظام ها اصول و پایه هایی دارند که بر آن استوار هستند و در حکومت دینی و مذهبی به طور قطع اصول اعتقادی و فرهنگ دینی و پایداری و ایستادگی بر اصول ضامن اصلی نگهداری حکومت و سلامت جامعه است.

وی افزود: حکومتی که با خواست خداوند و زحمات و ایثارگری مردم و تقدیم صدها شهید به بار آمده باید مروج و پاسدار اصول و فرهنگ دینی خود باشد وگرنه هم خود در معرض خطر خواهد گرفت و هم سلامت جامعه رو به انحطاط می رود.

نماینده شازند  ادامه داد : برای پیشبرد اهداف نظام دستگاه ها و ابزاری نیاز است که یکی از آنها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. کارش ساخت و پخش فیلم است و آیا می شود ادعا کرد یک حکومت و نظام اسلامی باشیم اما فیلم هایی تهیه کنیم که با اهداف نظام و حتی با رفتار عرفی جامعه از زمین تا آسمان فاصله ها داشته باشد و آیا وزارت محترم نباید پاسخ دهد که به دنبال چیست آیا می تواند بگوید متولی امور فرهنگی در جامعه نیست؟

احمدی بیغش با بیان اینکه یکی از ابزارهای اثرگذار بر روح و روان مردم فیلم است گفت: این وزارتخانه چه کارهای اثرگذار و ماندگاری تحویل مردم داده است، متاسفانه وزیر ارشاد به مطالبی که باید پاسخ دهد اشاره نکرده است.

نماینده شازند گفت: اگر فیلم های مناسب ساخته می شد ما وضع فرهنگی مناسب تری داشتیم. ما فیلم ها را با هزینه ای که برای به ثمر رسیدن و ماندگاری انقلاب مان داشتیم می سنجیم.

وی با بیان اینکه با این سیاست موجود و محصولاتی که شاهد ساخت و پخش آن هستیم به بیراهه می رویم گفت: متاسفانه با هزینه های خودمان فرهنگ بی بند و باری را رواج می دهیم. در این مدت که وزارتخانه در اختیار شما بوده، چند فیلم که اشاره به اصول اعتقادی و ارزش های اسلامی داشته است ساخته اید؟

احمدی بیغش افزود: چرا تصور می کنید که افرادی به نام هنرمند باید با پول بیت المال به چهره تبدیل شوند و مقدسات مردم را به سخره بگیرند؟ آیا هدف فیلم های بی محتوایی است که فروش بیشتری داشته باشند. مردم از دولت ارزشمند، استکبارستیز و حامی اصول انقلاب انتظار دارد که اگر می تواند انتظار آحاد مردم را برآورده کند و نگرانی هایی که در دولت اصلاحات وجود داشت را از بین ببرد.

نماینده شازند گفت:‌ رسالت فیلم در حکومت اسلامی چه باید باشد، پاسخ دهید رسالت دین در حکومت اسلامی چه باید باشد؟ تبلیغ زندگی اشرافی؟ تبلیغ ارتباط نامشروع زن و شوهر؟ ترویج فرهنگ فمنیستی؟ تبلیغ نابودی خانواده و دین ستیزی؟ تبلیغ بی احترامی و پرخاشگری بر پدر و مادر؟ قضاوت کنید.20 میلیارد تومان تسهیلات بلاعوض چه سودی در پی داشته است؟

وی با بیان اینکه سینما به بیراهه رفته است،‌گفت: ما از این دولت استکبارستیز چنین انتظاری را نداشتیم، سینماها به تجارتخانه تبدیل شده اند. ابزاری برای فرهنگ سازی و سازندگان و بازیگران سینما به اعتقادات مردم توجهی ندارند و تنها دین و فرهنگ و جیب مردم را نشانه رفته اند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی افزود: آیا درست است از اکران فیلمی به دلیل ابتذال جلوگیری کنیم و بعد برای توزیع از طریق شبکه خانگی به آن مجوز دهیم. تساهل و تسامح در این امر تا به کی؟

احمدی بیغش اظهارداشت: شما ما را مقابل طرفداران فتنه هم خلع سلاح کردید کسانی که به امام اعتقاد نداشتند و یکباره در این 18 ماه جنایت روز عاشورای گذشته را محکوم نکردند امروز دایه دلسوزتر از همه شده اند. شما دست ما را بسته اید و بچه های اصولگرا دیگر قدرت دفاع در مجلس ندارند و حالا ادعا می کنید که فیلم های مفید ساخته اید.

محمد حسینی وزیر ارشاد در این جلسه  در پاسخ به سئوال نماینده شازند، گفت: از آنجا که سئوال در مورد وضعیت فیلم های سینمایی، تئاتر و وضعیت حجاب در نمایشگاه کتاب مطرح شده است، در ابتدا باید بگوییم که تلاش وزارت ارشاد در سال های اخیر به اصلاح این حوزه ها بوده است.

وزیر ارشاد افزود: مدیریت سینمایی و دیگر مسئولان وزارت ارشاد از نیروهای متعهد هستند که تمام تلاش خود را برای بهتر شدن فضای فرهنگی کشور به کار می برند.
 
حسینی با بیان اینکه نباید در حوزه فرهنگ منتظر نتایج آنی باشیم، گفت: کارهای خوبی در حوزه سینما انجام شده و تمام همت وزارت ارشاد بر این بوده است که در انتخاب سوژه ها دقت شود. وی با اشاره به برنامه های آتی وزارت ارشاد گفت: وزارت ارشاد برنامه بلندمدتی برای حمایت از ساخت فیلم هایی با موضوعات تاریخ اسلام ، دفاع مقدس، مشاهیر ایرانی و اسلامی، موضوعات خانوادگی و کودکان خبر داد.
 
وزیر ارشاد افزود: در فیلمنامه ها حساس هستیم تا محصول کار با اعتقادات ما سازگار باشند و در ساخت فیلم های مشترک با سایر کشورها نیز به دنبال نگاه ارزشی هستیم.
 
حسینی با اشاره به وضعیت تئاتر در کشور نیز گفت:‌در حوزه تئاتر ضعف هایی وجود داشت، اما با حمایتی که از گروه های تئاتر شهرستانی خواهد شد امیدواریم وضعیت تئاتربهتر شود.
 
وی با بیان اینکه به هر فیلمی مجوز پخش نمی دهیم،‌ گفت: کم نیستند تعداد فیلم هایی که وزارت ارشاد از ارائه مجوز به آنها خود داری کرده است یا با اصلاحاتی به آنها اجازه پخش داده است.
 
وزیر ارشاد همچنین درپاسخ به انتقاد نماینده شازند در مورد وضعیت حجاب درنمایشگاه کتاب، ‌گفت: برگزاری نمایشگاه کتاب یک رویکرد بزرگ فرهنگی است که نمونه آن کمتر در منطقه پیدا می شود و درجریان برگزاری آن وزارت ارشاد تمام تلاش خود را برای حفظ ارزش ها انجام داده است.
 
وی با اشاره به نمایندگان قوه قضائیه، پلیس امنیت اخلاقی و گشت ارشاد در جریان برگزاری نمایشگاه کتاب، گفت: یکی از معیارهای ما برای سال آینده رعایت حجاب خواهد بود و کسانی که از قانون تخطی کنند به آنها اجازه برپایی غرفه در نمایشگاه را نخواهیم داد.
 
حسینی با بیان این مطلب که نقطه قوت نمایشگاه کتاب امسال در کیفیت کتاب های عرضه شده در آن است،‌گفت: در نمایشگاه امسال با توجه ویژه ای که به محتوای کتاب ها شد کتاب هایی که تفکر وهابیت، سلفی گری، خرافه گرایی عرفان های کاذب و چهره های معاند نظام را تبلیغ می کردند از نمایشگاه کتاب امسال جمع آوری کردیم.
 
احمدی بیغش پس ازاظهارات وزیر گفت: از پاسخ وزیر قانع نشده ام اما به خاطر رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر داشتن تعامل با دولت و به شرط اینکه شما مردانه پای کار بایستید و اجازه ندهید کسانی که میراث خوار رژیم گذشته بوده اند دوباره محصولاتشان منتشر شود ، نیازی به رای گیری از نمایندگان نمی بینم .
کد مطلب 1165549

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