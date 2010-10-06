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۱۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۵:۲۹

نادری منش خبر داد:

عدم تکمیل ظرفیت در موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی استان گلستان

عدم تکمیل ظرفیت در موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی استان گلستان

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: 12 موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی در استان گلستان فعالیت می کنند که هرکدام باید حداقل دو هزار دانشجو داشته باشند اما به دلیل عدم بررسیهای لازم در تاسیس این مراکز تعداد دانشجویان آنها تکمیل نشده و در کل به شش هزار نفر هم نمی رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین نادری منش در سومین سفر استانی هیئت دولت به استان گلستان در جمع اعضای هیئت علمی این استان گفت: با توجه به شعار ماموریت گرا بودن آموزش عالی در کشور و ارتقا کیفیت آن، طرح جامع گسترش آموزش عالی بر اساس آمایش سرزمین راه اندازی شده تا این گسترش به صورت هدفمند و بر اساس نیازها و استعدادهای مناطق مختلف کشور صورت گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت هدفمند شدن گسترش آموزش عالی گفت: در حال حاضر به لحاظ شاخص های کمی وضعیت مطلوبی داریم و از این پس باید تمرکز خود را بر ارتقای کیفیت قرار دهیم.

معاون آموزشی وزیر علوم از تغییر برخی ساختارهای محتوایی در وزارت علوم خبر داد و گفت: اخیرا مرکز مطالعات محتوا را در معاونت آموزشی وزارت علوم راه اندازی کرده ایم تا نیازهای موجود و آینده را به طور دقیق بررسی کنیم.

وی افزود: در تمامی استان های کشور نیز کارگروه استانی نظارت و ارزیابی آموزش عالی منطقه با محوریت یکی از دانشگاه های بزرگ استان تشکیل شده که موظف است تمام توانمندی های مراکز آموزش عالی استان را با همکاری استانداری ها و وزارتخانه های مرتبط، ارزیابی کند و بر اساس آن یک طرح جامع استانی در این خصوص تنظیم کند.

نادری منش با بیان اینکه دانشگاهیان یکی از بهترین قشر های جامعه محسوب می شوند ، گفت: محیط دانشگاه باید فرهنگی ترین محل جامعه باشد و دانشگاه به عنوان محل توسعه علم باید دارای فرایندی باشد که هرفردی که به آن وارد می شود به لحاظ فکری ، روحی و علمی ارتقاء پیدا کند.
کد مطلب 1165561

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