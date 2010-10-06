گلستان قطب مهم تولید علم و ثروت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهدی چمران عصر چهارشنبه در حاشیه نشست با شوراهای اسلامی کشور در گرگان، گلستان را از نقاط مهم کشور دانست و اظهار داشت: مردم این استان با تفکرات مشترک سیاسی و انفلابی و گرایشات متفاوت مذهبی و قومی وحدت و ایرانی بودن خود را در شرائط حساس و عادی به اثبات رساندند.

وی با اشاره به تصویب قانون افزایش دوره سوم شوراهای شهرها و روستاها توسط مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش دوره شوراها سبب شده تا اعضای شوراها از تجربیات بیشتری بهره مند گردند و بتوانند خدمات بیشتری را ارائه کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران به تقارن سفر رئیس جمهور در استان های فارس و اصفهان هم اشاره کرد و آن را فرصتی دانست که باید از آن به نحو احسن بهره برد.

چمران اجرای قوانین و آئین نامه های شوراها را مطابق با اصل قانون اساسی کشور از مهمترین خواسته های شوراییان از ریاست جمهوری عنوان کرد و گفت: شوراها انتظار دارند تا این قوانین به بهترین نحو ممکن به اجرا در آید.

وی به عدم تصویب لایحه حذف نماینده شورا از کمیسیون ماده 100 و 77 در مجلس اشاره کرد و گفت: با تلاش نمایندگان این لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسید و به حالت اولیه خود بازگشت.

چمران با اشاره به همزمانی سفر رئیس جمهور با ششمین اجلاس روسای شوراهای اسلامی استان های سراسر کشور در گلستان، اظهار داشت: بعد از ظهر امروز جلسه مشترکی با حضور رئیس جمهور در گرگان برگزار می شود که از اهمیت و ضرورت بسیاری برخوردار است.

رئیس شورای عالی استان های کشور با بیان اهمیت همکاری شوراها و دولت، تصریح کرد: شورا و دولت برگرفته از مردم و منتخب آنان می باشند و هر یک درجایگاه خود خواستار خدمت به مردم و رفع مشکلات آنان است.

وی از شکل گیری کارگروه ها در این اجلاس هم خبر داد و اضافه کرد: بحث نظارت شوراها بر شوراها در این کارگروه بررسی و در صورت تصویب به مرحله اجرا در خواهد آمد.