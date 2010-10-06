نیم درصد جرایم کشور در زنجان صورت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سردار محسن حسنخانی ظهر چهارشنبه در همایش پلیس، اصناف و امنیت در فرهنگسرای امام خمینی(ره) شهر زنجان افزود: با توجه به تراکم جمعیتی، باید دو درصد از جرائم کشور در استان به وقوع بپیوندد در حالی که این میزان کمتر از این رقم است و نشان دهنده همکاری مطلوب مردم و فعالیت مناسب نیروی انتظامی است.

وی ادامه داد: طرح ها مختلفی که در نیروی انتظامی اجرا می شود، بنا به درخواست مردم بوده و بی شک بدون توجه به خواسته های مردمی، قطعاً کار این نهاد بیهوده خواهد بود.



سردار حسنخانی با بیان اینکه همکاری همه اقشار جامعه برای تامین امنیت ضروری است افزود: طی سال های گذشته نگرش جدیدی در مجموعه نیروی انتظامی حاکم شده است به گونه ای که در این نگرش، جامعه محوری در اولویت امور قرار دارد.

فرمانده انتظامی استان زنجان ادامه داد: باید از ظرفیت های موجود جامعه در راستای ارتقای کیفیت انضباط اجتماعی و همچنین امنیت کشور بهره کافی را برد.

سردار حسنخانی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی هنوز نتوانسته است به طور کامل از پتانسیل مردمی استفاده کند، افزود: پلیس 110 و سامانه 197 در راستای استفاده از توانایی های جامعه برای بهبود وضعیت امنیت راه اندازی شده اند.

وی به ظرفیت بالای نیروی انتظامی در قبال انتقادات صورت گرفته اشاره کرد و یادآور شد: این ارگان به چنان بلوغ فکری رسیده است که انتقادات صورت گرفته را به فرصتی برای بهبود ارائه خدمات تبدیل می کند.

سردار حسنخانی با تاکید بر اینکه طرح های انتظامی باید با جدیت پیگیری شوند، گفت: فرماندهی انتظامی استان تمام توان ستادی خود را برای افزایش امنیت به میدان آورده و البته برای ارتقای بیشترآن نیز نیاز به همکاری مردم و کلیه اصناف است.