نابودی مزارع خشخاش در افغانستان برای مبارزه با مواد مخدر کافی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، جیلبرتو جرا در نشست اجلاس مشورتی متخصصان کاهش تقاضا در افغانستان افزود: اکنون تولید خشخاش در افغانستان افزایش یافته و انبارهای این کشور مملو از تریاک است بنابراین باید از شیوه های علمی برای مبارزه با کشت مواد مخدر در این کشور بهره جست.



رئیس بخش پیشگیری از مواد و سلامت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، افزود: اعتیاد یک مشکل چند وجهی و پیچیده است و باید مانند یک بیماری به آن نگاه شود و نباید معتادان را همانند یک مجرم زندانی کرد.



این مقام مسئول در سازمان ملل متحد یادآورشد: اغلب معتادان دوران کودکی خوبی نداشته اند و پیشینه ای از افت و خیزهای زیادی در زندگی فردی که دچار اعتیاد است، مشاهده می شود با این حال معتادان لزوما افراد غیراخلاقی نیستند.

جرا ادامه داد: بسیاری از معتادان پس از ترک اعتیاد و دوران بازپروری دوباره به آن رو می آورند اما نباید آنان را طرد کرد بلکه باید بارها و بارها برای ترک اعتیاد آنان تلاش کرد.



آنتونیو دلئو، نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد نیز در این نشست گفت:‌ سازمان ملل متحد درصدد است جامعه بین المللی را تشویق کند تا با مسئولان ایرانی در حوزه کمک های مالی و فنی برای مبارزه با مواد مخدر همکاری کند.

