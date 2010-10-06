خیرین ساخت مسکن را در اولویت قرار دهند

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، شمس ارجمندی در آستانه ورود به ششمین سالگرد تاسیس این انجمن در فارس با اعلام اینکه رشد پروژه های فعال مسکن سازی برای گروه های هدف با حمایت خیرین، میسر خواهد شد و هم اکنون تعداد قابل ملاحظه ایی از پروژه های مسکونی خیرساز در نقاط مختلف استان در حال اجرا و در آینده نیازهای مسکونی متقاضیان واجد شرایط را برطرف خواهد کرد، گفت: با ایجاد شعبه های فعال در شهرستانهای استان و مشارکت جدی فرمانداران و روسای دوایر دولتی امکان حضور خیرین مسکن ساز را درپروژه های تعریف شده فراهم کرده ایم تا با ساخت انبوه مسکن ارزان قیمت و ارائه خدمات فنی مهندسی رایگان گامی بلند در رفع نیازهای گروه های آسیب پذیر جامعه، به خصوص جوانان برداریم.

وی تاکید کرد: تولید مسکن ارزان قیمت با رعایت تمامی موارد استاندارد ساختمانی واصول فنی، ساماندهی فعالیتهای خیرین در امر ساخت مسکن و ارایه خدمات فنی مهندسی رایگان با حمایت اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس، تامین زمین با حمایت سازمان مسکن و شهرسازی بارزترین فعالیت از سوی این انجمن در رفع اساسی ترین نیاز جوانان در استحکام بنیه خانواده و نیز حفظ اشتغال موجود و بسترساز امنیت اجتماعی خواهد بود.

مدیر عامل انجمن خیرین مسکن ساز استان فارس گفت: ترسیم آینده پرامید برای نسل جوان و به مشارکت در آوردن عزم راسخ خیرین برای ورود به عرصه های فعالیتی ساخت واحدهای مسکونی در سراسر استان از اهداف عالی انجمن خیرین مسکن ساز است.

ارجمندی در ادامه با بیان اینکه درهفته گذشته کلنگ احداث 80 واحد مسکونی خیرساز در شهر لامرد به زمین خورد، افزود: این پروژه با اعتباری معادل 27 میلیارد ریال در چهار بلوک پنچ طبقه هر طبقه چهار واحد ازمحل کمکهای خیرین، مشارکت متقاضیان و تسهیلات بانکی در مدت 18 ماه احداث خواهد شد همچنین در دیگر شهرهای استان پروژه های این انجمن در حال اجرا و در شهر صدرا نیز بزرگترین پروژه خیر ساز فارس در حال احداث است.

وی از جمله موارد مثبت در مشارکت خیرین در امر ساخت واحدهای مسکونی را نظارت کامل آنان یا نماینده قانونی خیرین در مراحل ساخت و واگذاری دانست و اضافه کرد: خیرین حتی در مراحل واگذاری به میزان مشارکت انجام شده مختارند تا افراد واجد شرایط را به تشخیص خود برای دریافت واحد مسکونی معرفی کنند.

مدیر عامل انجمن خیرین مسکن ساز استان فارس از خیرین استان خواست با اولویت قراردادن مشارکت در ساخت مسکن برای نیازمندان و جوانان از فرصت به وجود آمده از سوی دولت در امر واگذاری امکانات و انشعابات رایگان نهایت استفاده را ببرند.

وی همچنین یادآور شد: تا به حال از دو پروژه خیرساز در شهر شیراز وخرمبید بهره برداری و متقاضیان واجد شرایط از آن بهره مند شده اند.

ارجمندی متذکر شد: گروه های هدف این انجمن حتی با استفاده از تسهیلات بانکی قادر به مشارکت در مسکن مهر نیز نیستند.