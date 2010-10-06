هیچ مقامی نباید مدیری را به استاندار تحمیل کند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ظهر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان، ولی اله دینی، سرپرست جدید شرکت گاز آذربایجان شرقی که از دعوت نشدن خود به این جلسه گلایه مند بود، خطاب به استاندار گفت: من افتخار فعالیت در آذربایجان شرقی و شش استان دیگر را دارم و اکنون هم اگر قرار باشد مسئولیتی را در این استان به عهده بگیرم حتما نظر شما را مدنظر قرار خواهم داد.

اما احمد علیرضا بیگی با بیان اینکه "شما" را به من معرفی نکرده اند، گفت: وزارت نفت با معرفی نکردن سرپرست جدید به استانداری و نظرخواهی نکردن و جابجایی مدیران بدون هماهنگی و اجازه از ما، بی احترامی بزرگی به مجموعه استانداری آذربایجان شرقی کرده است.

ولی اله دینی خطاب به استاندار گفت: اگر شما تمایل نداشته باشید من هم اکنون این جلسه را ترک می کنم و ناراحت نمی شوم زیرا این حق شماست اما در جلسه پیشین مدیران استان، برخی از دوستان خبر رساندند که عدم حضور و دعوت نشدن بنده روند جلسه را تحت تاثیر قرار داده است.

استاندار آذربایجان شرقی در جواب به وی گفت: در جلسه شورای برنامه ریزی آذرشهر موضوعی مطرح نشد که عدم حضور شما در آن خللی در روند اجرای جلسه ایجاد کند!

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر لزوم حفظ شان و جایگاه مدیریت از سوی مدیران، گفت: جایگاه های مدیریتی تنها منحصر به افراد نیست و باید قداست و احترام آن از سوی همه حفظ شود.

علیرضا بیگی تصریح کرد: متاسفانه مسئولان وزرات نفت بدون رعایت شان و جایگاه مدیریت شرکت گاز آذربایجان شرقی، اقدام به جابجایی مدیران این شرکت کردند.

بیگی چرخش مدیران را امری بدیهی و طبیعی در روند مدیریت دانست و گفت: پست های مدیریتی برای هیچ کس دائمی نیست اما باید حرمت افراد و جایگاه ها نگه داشته شود.

وی تصریح کرد: اینکه شبانه و در جلسه ای پشت درهای بسته جابجایی مدیران نهاد یا شرکتی صورت بگیرد به هیچ عنوان از سوی مسئولان امر پذیرفته شده نیست.

بیگی با تاکید بر لزوم رعایت احترام مدیران پایین دستی از سوی مدیران بالا دستی گفت: من به عنوان استاندار آذربایجان شرقی وظیفه دارم از حریم این استان و جایگاه مدیریتی آن در برابر بی احترامی ها دفاع و صیانت کنم.

استاندار آذربایجان شرقی اظهار داشت: اگر احترامی از سوی وزارتخانه به ما گذاشته نشود، ما نیز به عنوان مدیریت ارشد استان لزومی به رعایت احترام نمی بینیم.

وی خاطرنشان کرد: نقش استانداران در سال های اخیر به ویژه در دولت های نهم و دهم به مراتب افزایش یافته و وزارتخانه ها باید توجه بیشتری به این گونه مسائل داشته باشند.

بیگی ادامه داد: آنچه اتفاق افتاده یک درس مدیریتی و تجربه ای است که مشخص شود هیچ مقامی حق ندارد مدیری را به استان تحمیل کند تا ما نیز بتوانیم از چارچوب های این استان دفاع کنیم.

معاون امور عمرانی استاندار نیز با تائید سخنان استاندار آذربایجان شرقی، گفت: تا زمانی که وزیر یا معاونان وی بدون هماهنگی و اطلاع استانداری شخصی را در سمتی منصوب کنند آن مدیر از سوی ما پذیرفته شده نیست.

محمد اشرف نیا ادامه داد: ما با شخص آقای ولی اله دینی مشکلی نداریم اما در حال حاضر کسی را به عنوان مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان شرقی نمی شناسیم.

ولی اله دینی پس از این سخنان سالن جلسه را به حالت قهر ترک کرد.

گفتنی است ولی اله دینی اخیرا به عنوان سرپرست جدید شرکت گاز آذربایجان شرقی معرفی و آغاز به کار کرده است.

وی پیش از این مدیریت منطقه هشت عملیات انتقال گاز کشور را به عهده داشت.