استرالیا، کره جنوبی و ژاپن صعود کردند/ وداع تلخ شاگردان دوستی

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین روز مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا چهار بازی از گروه‌های C و D برگزار شد که طی آن جوانان استرالیا با سه گل مقابل شاگردان علی دوستی مهر به برتری رسیدند، کره جنوبی با یک گل از سد یمن گذشت، ژاپن با نتیجه 4 برصفر تیم ویتنام را از پیش رو برداشت و جدال تیم‌های امارات و اردن نیز به نتیجه تساوی بدون گل انجامید.

با نتایجی که در دیدارهای امروز رقم خورد، صعود تیم‌های ژاپن (از گروه C) و کره جنوبی و استرالیا (از گروه D) به مرحله دوم سی و ششمین دوره مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا قطعی شد و تیم‌های ایران و یمن (از گروه D) عملا شانس راهیابی به مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌ها را از دست دادند.

- نتایج دیدارهای امروز مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا و جداول رده بندی گروه‌های C و D این رقابت‌ها به شرح زیر است:

گروه C:

* ژاپن 4 - ویتنام صفر

* امارات صفر - اردن صفر

جدول رده بندی گروه C:

1- ژاپن 6 امتیاز، 2- ویتنام 3 امتیاز، 3- امارات یک امتیاز - تفاضل گل 1-، 4- اردن یک امتیاز - تفاضل گل 1-

گروه D:

* استرالیا 3 - ایران صفر

* یمن صفر - کره جنوبی یک

جدول رده بندی گروه D:

1- استرالیا 6 امتیاز - تفاضل گل 6+، 2- کره جنوبی 6 امتیاز - تفاضل گل 3+، 3- یمن بدون امتیاز - تفاضل گل 4-، 4- ایران بدون امتیاز - تفاضل گل 5-

- مرحله گروهی مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا فردا با برگزاری چهار دیدار طبق برنامه زیر پیگیری خواهد شد:

پنجشنبه - 15/7/89

گروه A:

* عربستان - سوریه، ساعت 13، ورزشگاه لینزی

* چین - تایلند، ساعت 13، ورزشگاه زیبو

گروه B:

* ازبکستان - عراق، ساعت 13، ورزشگاه زیبو

* کره شمالی - بحرین، ساعت 13، ورزشگاه لینزی