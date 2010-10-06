استرالیا، کره جنوبی و ژاپن صعود کردند/ وداع تلخ شاگردان دوستی

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین روز مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا چهار بازی از گروههای C و D برگزار شد که طی آن جوانان استرالیا با سه گل مقابل شاگردان علی دوستی مهر به برتری رسیدند، کره جنوبی با یک گل از سد یمن گذشت، ژاپن با نتیجه 4 برصفر تیم ویتنام را از پیش رو برداشت و جدال تیمهای امارات و اردن نیز به نتیجه تساوی بدون گل انجامید.
با نتایجی که در دیدارهای امروز رقم خورد، صعود تیمهای ژاپن (از گروه C) و کره جنوبی و استرالیا (از گروه D) به مرحله دوم سی و ششمین دوره مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا قطعی شد و تیمهای ایران و یمن (از گروه D) عملا شانس راهیابی به مرحله یک چهارم نهایی رقابتها را از دست دادند.
- نتایج دیدارهای امروز مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا و جداول رده بندی گروههای C و D این رقابتها به شرح زیر است:
گروه C:
* ژاپن 4 - ویتنام صفر
* امارات صفر - اردن صفر
جدول رده بندی گروه C:
1- ژاپن 6 امتیاز، 2- ویتنام 3 امتیاز، 3- امارات یک امتیاز - تفاضل گل 1-، 4- اردن یک امتیاز - تفاضل گل 1-
گروه D:
* استرالیا 3 - ایران صفر
* یمن صفر - کره جنوبی یک
جدول رده بندی گروه D:
1- استرالیا 6 امتیاز - تفاضل گل 6+، 2- کره جنوبی 6 امتیاز - تفاضل گل 3+، 3- یمن بدون امتیاز - تفاضل گل 4-، 4- ایران بدون امتیاز - تفاضل گل 5-
- مرحله گروهی مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا فردا با برگزاری چهار دیدار طبق برنامه زیر پیگیری خواهد شد:
پنجشنبه - 15/7/89
گروه A:
* عربستان - سوریه، ساعت 13، ورزشگاه لینزی
* چین - تایلند، ساعت 13، ورزشگاه زیبو
گروه B:
* ازبکستان - عراق، ساعت 13، ورزشگاه زیبو
* کره شمالی - بحرین، ساعت 13، ورزشگاه لینزی
نظر شما