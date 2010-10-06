به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه انصاریان منتقد ادبیات کودک و یکی از کارشناسان شرکت کننده در این نشست درباره اهداف برگزاری میزگرد گفت: نشست "بررسی رابطه حقوق کودک و ادبیات کودک" با هدف بررسی چگونگی تاثیر ادبیات کودک بر ترویج حقوق کودک و نیز چگونگی آشنایی کودکان نسبت به حقوقشان برگزار میشود و کارشناسانی چون شهرام اقبال زاده مترجم و منتقد ادبیات کودک، خسرو آقایاری پژوهشگر و سردبیر کتاب ماه کودک و نوجوان و مهدی یوسفی منتقد ادبیات کودک در این میزگرد شرکت میکنند.
انصاریان عنوان کرد: نویسندگان کتابهای کودک میتوانند در داستانهاشان موضوع حقوق کودکان را به شیوههای گوناگون مورد توجه قرار دهند و از این طریق در ترویج حقوق آنان تاثیرگذار باشند.
وی در توضیح بیشتر این موضوع با ذکر مثالی از تجربههای جهانی گفت: چارلز دیکنز در آثار خود از جمله اولیور تویست با تاکید بر حقوق فراموش شده کودکان و نابسامانیهایی که کودکان کار در آن زمان انگلستان با آنها مواجه بودند موجب اثرگذاری در قوانین مربوط به کودکان شد.
در میزگرد بررسی رابطه حقوق کودک و ادبیات کودک علاوه بر کارشناسان، مربیان کانون پرورش فکری هنری و فرهنگی نیز حضور دارند.
جشنواره روز جهانی کودک پانزدهم و شانزدهم مهر در مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان برگزار میشود.
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