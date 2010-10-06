ارسال 850 مقاله به اجلاس سراسری نماز در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، قهرمان رشید ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بر اهمیت برگزاری اجلاس سراسری نماز تاکید کرد و گفت: اجلاس سراسری نماز فرصت طلایی برای معرفی پتانسیل و ظرفیت استان است.
وی با بیان اینکه با پیگیریهای انجام شده این اجلاس که جز مهمترین همایش های کشوری است با حضور رئیس جمهور برگزار شود، افزود: در این راستا حضور 700 نفر میهمان خارج از استان میتواند موقعیتهای مناسبی را برای استان فراهم کند.
به گفته وی باید از تمامی ظرفیت های دستگاه های اجرایی استان به منظور برگزاری هر چه باشکوه تر این اجلاس استفاده شده و از اسراف، تجملات و تشریفات جلوگیری شود.
رشید با بیان اینکه استان می تواند در برپایی این اجلاس الگوی سایر استانها باشد، تصریح کرد: مسئولان ذیربط باید بر برنامه ریزی لازم جهت انجام افتتاحیه های مرتبط با بحث نماز، مسجد و خانواده در ایام برگزاری این اجلاس اقدام کنند.
وی تلطیف فضای نمازخانه ها و مساجد در سطح استان را از دیگر اقدامات برشمرد و افزود: مسئولان کارگروهها و برپایی این اجلاس باید به ترمیم، تجهیز و آمادهسازی مساجد در این مدت اقدام کرده تا در زمان برپایی اجلاس فضای حاکم بر نمازخانه ها و مساجد نیز آماده برپایی این گردهمایی عظیم باشد.
رشید برپایی شب شعر نماز در مرکز استان و شهرستانها، تقدیر از پیشگامان عرصه نماز، مساجد و خانواده و تهیه بستههای فرهنگی به صورت متمرکز را از دیگر اقدامات پیشبینی شده در مدت برپایی این اجلاس ذکر کرد.
استاندار خراسان جنوبی در پایان اعتبار هزینه شده در بحث برپایی اجلاس سراسری نماز را 20 میلیون تومان عنوان کرد و یادآور شد: با هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و همکاری مردم امید است که بتوانیم این اجلاس را باشکوه خاص برگزار کنیم.
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